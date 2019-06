Jún v opere ozvláštnia hviezdni sólisti a aj Divadelná kv

Diváci uvidia niekoľko obľúbených predstavení a koncertov, do ktorých opera pozvala mimoriadnych sólistov.

Banská Bystrica 9. júna (TASR) – Je už tradíciou, že Štátna opera v Banskej Bystrici na konci divadelnej sezóny pripravuje pre svojich divákov viacdňové podujatie pod názvom Hviezdny jún. Aj takto sa chce poďakovať divákom za ich celoročnú podporu a dopriať im svetovú operu v priamom prenose.



Ako na poslednej tlačovej besede informovala dramaturgička Štátnej opery Alžbeta Lukáčová, tohtoročný Hviezdny jún sa uskutoční od 11. do 15. júna.



Diváci uvidia niekoľko obľúbených predstavení a koncertov, do ktorých opera pozvala mimoriadnych sólistov. Ich mená sa pravidelne objavujú v obsadeniach prestížnych operných domov nielen v Európe, ale aj v Amerike a inde vo svete.



V utorok sa v opere La Gioconda predstaví v hlavnej úlohe vynikajúca maďarská sopranistka Cilla Boross a o deň neskôr bude v historickej radnici komorný koncert, ktorého hlavnou postavou je svetová česko-slovenská operná legenda Gabriela Beňačková a jej hostia.



Vo štvrtok sa v opere La traviata predstaví taliansky umelec Oreste Cosimo v hlavnej úlohe Alfreda. Posledným predstavením Hviezdneho júna bude v sobotu najnovší dvojtitul Štátnej opery Sedliacka časť a Komedianti. V oboch dielach sa ústredných postáv zhostí mexický tenorista Hector Lopez Mendoza.



V rámci podujatia Hviezdny jún organizuje Štátna opera spolu so Slovenským Červeným krížom, Národnou transfúznou službou a ďalšími tradičnú Divadelnú kvapku krvi. Darcov očakávajú v priestoroch opery v pondelok v čase od 8.00 do 11.00 h.