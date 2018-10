Štátna opera prichádza za divákmi s premiérou Ružové kráľovstvo

Diváci sa do konca roka dočkajú aj premiéry Hello, Dolly!

Banská Bystrica 16. októbra (TASR) – Štátna opera v Banskej Bystrici si najnovšie pre svojich divákov pripravila detskú hudobnú rozprávku v dvoch dejstvách Ružové kráľovstvo autorov Jozef Slovák a Vladislav Šarišský.



Uvedie ju v premiére 19. októbra o 17.00 h a v hlavných postavách sa predstavia Martin Popovič ako kráľ, Patrícia Solotruková ako kráľovná, v roli Ruženky Miriam Trembáčová, papagája Dušan Šimo a v úlohe Juraja Tomáš Dedič.



"Rozprávka patrí k človeku, dokonca by sa dalo povedať, že je stará ako samo ľudstvo. Odjakživa sa rozprávali príbehy, ktoré dnes môžeme chápať ako rozprávky," uviedla v utorok dramaturgička opery Alžbeta Lukáčová.



Podľa Popoviča naštudovanie nového diela bolo trochu hektické, no začiatok je vždy ťažký, stále je čo vylepšovať, takže aj umelci sú v menšom napätí, ako dopadne premiéra.



"Toto hudobné dielo, ktoré vytvoril pán Šarišský, je veľmi špecifické. Málokto z nás sólistov sme sa s tým stretli. My sme "operáci", trochu nás to rozhadzuje, keďže máme radšej takú uhladenosť. Musíme sa s tým popasovať a pasujeme sa dodnes," dodal s úsmevom Popovič na margo naštudovania hudobnej časti rozprávky. Verí, že ako celok to vyznie dobre a diváci budú odchádzať z ich predstavenia spokojní.



Štátna opera v utorok avizovala, že diváci sa do konca roka dočkajú aj premiéry Hello, Dolly! V novom roku pre nich chystá Rossiniho slovenskú premiéru Otella i Mascagniho Sedliacku česť.