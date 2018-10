BAB 2018 premietne animované filmy deťom aj z iných častí Slovenska

V nesúťažnej časti BAB predstavuje výber z tvorby legendy českej animácie Hermíny Týrlovej i výber z diel významného českého scenáristu a režiséra Edgara Dutku.

Bratislava 9. októbra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére v pondelok slávnostne otvorili 14. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti - Bienále animácie Bratislava (BAB). Podujatia do 12. októbra predstaví najlepšie animované filmy z celého sveta, rozprávky i rôzne možnosti animácie. Nebude sa premietať len v bratislavských kinách, podujatie sa rozrástlo a výber z programu si tak môže pozrieť detské publikum aj v Prievidzi, Prešove, Košiciach a v Myjave. "Špičkové animované filmy môžu vidieť ďalšie stovky detí z rôznych oblastí Slovenska. Dokonca aj tvorivé dielne animácie pre deti sa rovnako uskutočnia vo všetkých regiónoch," prízvukujú organizátori. Vstup na projekcie i sprievodné podujatia je voľný.



Súťažné premietania 86 titulov z takmer tridsiatky krajín sa konajú v hlavnom meste okrem Kina Lumiére v domoch kultúry Zrkadlový háj a Dúbravka. Malí aj veľkí diváci môžu vidieť kolekcie filmov i profilové prehliadky známych tvorcov s ich osobnou účasťou v Kine Mladosť, ale aj v kine Klap na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). "Medzinárodná súťaž animovaných filmov pre deti je výnimočná, pretože je zrkadlom nekomerčnej audiovizuálnej kultúry animácie z celého sveta podobne, ako ju prináša Bienále ilustrácii Bratislava (BIB) už vyše polstoročia v celosvetovej knižnej ilustrácii pre deti," prízvukuje programová riaditeľka BAB Katarína Minichová.



Filmy posudzujú dve medzinárodné odborné poroty. Po prvý raz pracuje na festivale aj medzinárodná porota Európskej asociácie filmov pre deti (ECFA), ktorá udelí Cenu za najlepší európsky film. Najväčšou hviezdou festivalu je výtvarník a režisér Michael Dudok de Wit, nositeľ Oscara za krátky animovaný film Otec a dcéra a tiež Európskej filmovej ceny za svoju celovečernú snímku Červená korytnačka. Holanďan, ktorý žije v Londýne a v roku 2003 získal Zlaté jabĺčko BIB, bude mať výstavu výtvarných návrhov i prednášku. Ďalšie výstavy sa uskutočnia v Bibiane, v zahraničných kultúrnych inštitútoch i v priestoroch Slovenského národného divadla (SND).



V nesúťažnej časti BAB predstavuje výber z tvorby legendy českej animácie Hermíny Týrlovej i výber z diel významného českého scenáristu a režiséra Edgara Dutku. Zo slovenských tvorcov uvedie snímky predstaviteľov troch generácií - Františka Jurišiča, Vandy Raýmanovej a Vladimíra Malíka. Návštevníci BAB 2018 si môžu pozrieť tiež animované filmy vytvorené deťmi v rámci tvorivých dielní Animácia - škola hrou - Poďte sa hrať s filmom, ktoré vedú renomovaní zahraniční lektori. Festival, ktorého súčasťou bude tiež maratón projekcií najlepších filmov Best of Annecy, japonských i poľských snímok, vyhlásil 4. ročník súťaže v tvorbe flipbookov pre deti na celom Slovensku. Tá má za cieľ vzbudiť u detí záujem o animáciu a podporiť ich tvorivú aktivitu. Tohtoročnou témou je Svet vedľa mňa a víťaz súťaže si zo záverečnej slávnosti odovzdávania cien prevezme ocenenie za najlepší flipbook. Ďalšie informácie o programe sú dostupné na www.bibiana.sk v sekcii BAB.