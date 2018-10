Bábkarská Bystrica prinesie predstavenia aj do malých obcí kraja

Festival si za desaťročia pôsobenia vytvoril pozitívny obraz nielen u slovenskej kritiky, ale veľmi dobré meno má aj v zahraničí.

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Výnimočnú príležitosť uvidieť na svojej pôde divadlo, a to hneď zahraničné, budú mať v najbližších dňoch obyvatelia niektorých malých obcí v Banskobystrickom kraji. V Hornom Tisovníku či Pohronskom Bukovci im takúto možnosť ponúkne festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018, ktorý sa uskutoční od 5. do 9. októbra.



"Chceli sme priniesť profesionálne bábkové divadlo aj do tých najzapadlejších obcí regiónu a priblížiť tak deťom, ale aj dospelým, divadelné umenie, ktoré by možno inak vôbec nemali možnosť spoznať," povedala na tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Iveta Škripková.



V Hornom Tisovníku uvidia diváci Bzzz - operku pre škaredé káčatko, klarinet a tiene v podaní talianskeho súboru. V Pohronskom Bukovci to bude zase predstavenie Bajaja v podaní súboru z Českej republiky. Neopakovateľnú možnosť vidieť súbor z Brazílie budú mať zase deti v Hriňovej.



Festival je podľa Škripkovej rozdelený do dvoch častí. Prvý impulz je určený pre deti, Druhý impulz pre dospelých. "V rámci hlavného programu festival uvedie 22 predstavení v podaní 19 súborov z deviatich krajín sveta. Hostia z Brazílie, Holandska a Bieloruska pricestujú v histórii festivalu do Banskej Bystrice vôbec prvýkrát," pripomenula.



Festival si za desaťročia pôsobenia vytvoril pozitívny obraz nielen u slovenskej kritiky, ale veľmi dobré meno má aj v zahraničí. V roku 2017 bol dokonca ocenený medzinárodným titulom Laureat Effe 2017-2018, ktorý udeľuje Európska festivalová asociácia (EFA) v spolupráci s Európskou úniou 26 najzaujímavejším umeleckým festivalom v Európe.