Backstreet Boys avizovali na štvrtok zverejnenie nového songu

Los Angeles 16. mája (TASR) - Fanúšikovia niekdajšej slávnej americkej chlapčenskej formácie 90. rokov minulého storočia Backstreet Boys sa môžu už vo štvrtok tešiť na zverejnenie nového songu Don't go breaking my heart, ktorý sa objaví na singli vydanom päť rokov po ostatnom albume skupiny. Jej členovia o tom v utorok informovali prostredníctvom sociálnych sietí.



Backstreet Boys vznikli v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy producenta Johnnyho Wrighta, s menom ktorého sa spájali aj prvé úspechy inej americkej chlapčenskej formácie - New Kids On The Block.



Aj keď skupina po obrovskom úspechu v období rokov 2002-2005 nespolupracovala a vytratila sa zo scény, oficiálne sa nikdy nerozpadla. Štvorčlenná formácia pokračovala v umeleckej dráhe aj po odchode spoluzakladateľa skupiny Kevina Richardsona v roku 2006. O tri roky neskôr sa skupina predstavila aj na koncerte v Bratislave.



Medzičasom majú Backstreet Boys na konte viac ako 100 miliónov predaných nosičov hudobných záznamov a okrem iných ocenení i sedem trofejí Grammy, viaceré Americké hudobné ceny, Hudobné ceny magazínu Billboard, ceny za videoklipy hudobnej televízie MTV a cenu Juno.