Básnik Kamil Zbruž, člen skupiny Barbarská generácia, má 55 rokov

Autor manifestov Barbarskej generácie, viacerých básnických zbierok, ale aj knižne uverejnených čistých bielych strán o sebe a literárnej tvorbe povedal: "Som večným dlžníkom, a nielen preto, že som stále iba na začiatku. Myslím, že najuznávanejší básnici (ľubovoľní držitelia Nobelových cien za literatúru) sú tiež iba tí, ktorí ešte nedozreli v básnikov, lebo skutočný Básnik už nepotrebuje písať. Vrcholom umenia je vzdať sa umenia. Vrcholom básnenia je teda prestať písať, ale žiť čisté verše, čo sa mi, zdá sa, zatiaľ nepodarilo. V tomto zmysle boli a možno aj zostali pre mňa básnikmi s veľkým B Rimbaud a Valéry, aspoň v období, keď sa tvorby dobrovoľne vzdali. Pretože nech je tvorba akákoľvek, vždy bude nedokonalá."



Kamil Zbruž sa narodil 17. júna 1964 v Bratislave. Po maturite študoval najprv na Lekárskej fakulte a neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie však nedokončil a v 90. rokoch minulého storočia prešiel viacerými zamestnaniami, naposledy pôsobil ako redaktor v denníku Práca.



Patrí k hlavným protagonistom takzvanej Barbarskej generácie, ktorá sa ako skupina v zložení Ján Litvák, Andrijan Turan a Kamil Zbruž sformovala v roku 1992. Ďalší člen Robert Bielik pribudol v roku 1998. Neoficiálnym členom skupiny bol básnik a spisovateľ Ivan Kolenič.



Básnický barbar Kamil Zbruž debutoval v roku 1993 zbierkou či "básnickým románom" Spitý imidž, ktorú poskladal z rôznorodých textov do podoby časopisu s podtitulom - magazín pre dolných 10.000. V roku 1998 mu vyšla zbierka básní Sírius, ovplyvnená východnou mystikou a surrealisticko-dadaistická kniha Oddychovka. V spoločnom knižnom projekte barbarskej generácie v Barbar(u)ská ruleta (1998) sa prezentoval čistými bielymi stranami.



"Niektorí čitatelia reklamovali knihu kvôli prázdnym stranám, mysleli si, že majú chybný výtlačok. Niektorí kritici si myslia, že sme kolaborovali so štátnou mocou, keď nám Barbar(u)ská ruleta vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Bola to naša podvratná misia. Okrem nás toto vydavateľstvo "kolaborovalo" aj so Sartrom a Orwellom. Dokonca aj moje absurdné požiadavky sa stretli s pochopením, za čo vďačím Viere Prokešovej a Alexandrovi Halvoníkovi. Nemali sme žiadne mimoriadne výhody a nikomu z nás to nenaštartovalo politickú kariéru," povedal v roku 2013 Kamil Zbruž pre Knižnú revue.



Po dlhšej odmlke v roku 2007 publikoval zbierku Primitív a v roku 2011 uverejnil svoje experimentálno-výtvarné texty v rámci internetového projektu Energy. Experimentálne básne (texty) Kamila Zbruža tvoria aj zbierku básní Sothis z roku 2014.