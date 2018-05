Ekotopfilm v Banskej Bystrici prináša sériu sprievodných podujatí

Súčasťou dvojdňového podujatia, ktoré sa koná v stredu a vo štvrtok 3. mája, bude aj exkurzia do bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová a do obce Strelníky.

Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Najstarší environmentálny filmový festival na svete Ekotopfilm – Envirofilm ponúka v týchto dňoch bohatý sprievodný program. Partner festivalu - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prispieva do tejto ponuky organizáciou odbornej konferencie Krajina – človek – kultúra.



Jej XXII. ročník s podtitulom Od krajiny ku kultúre je zameraný na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií. Súčasťou dvojdňového podujatia, ktoré sa koná v stredu a vo štvrtok 3. mája, nebudú len vyžiadané príspevky na túto tému, ale aj exkurzia do bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová a do obce Strelníky.



"V spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky ponúkame verejnosti možnosť vypočuť si na pôde Technickej univerzity vo Zvolene besedu s odborníkmi o environmentálnej kriminalite v Slovenskej republike," informovala Iveta Kureková, PR manažérka SAŽP s tým, že konať sa bude v stredu od 10. do 13. h.



Súčasťou príspevku SAŽP je aj stredajší seminár pre štátnu správu zameraný na oblasť environmentálnych záťaží, predovšetkým na novelizáciu zákona č. 409/2011 Z.Z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží. Ponuku odborných podujatí organizovaných SAŽP uzatvára workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky.



"Pri príležitosti jubilea sme pre návštevníkov festivalu pripravili aj výstavu 25 rokov Slovenskej agentúry životného prostredia, prostredníctvom ktorej sa môžu oboznámiť s jej poslaním a činnosťou. Druhá výstava informuje nielen o organizácii a priebehu súťaže Dedina roka, ale predstavuje aj históriu, tradície a život v ocenených obciach," dodala Kureková.



SAŽP pomáha aj pri organizovaní sprievodných podujatí v rámci Junior festivalu v Banskej Bystrici - špeciálneho programu pre žiakov základných a stredných škôl. Festival spestria aktivity venované environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás.



Sprievodný program Junior festivalu podporia 3. mája svojimi aktivitami aj Národná zoologická záhrada Bojnice, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Štátna ochrana prírody. Program obohatia o tvorivé dielne, predstavia ZOO školu aj s kontaktnými zvieratami, pozvú na Potulky lesom a umožnia napríklad aj zapojenie mladých návštevníkov festivalu do aktivít praktickej environmentálnej výchovy zameranej na prezentáciu ochrany medveďa hnedého. Nielen najmladších návštevníkov festivalu oslovia v tento deň aj zástupcovia Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment.