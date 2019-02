Benefičný koncert Hudba bez bariér sa uskutoční znova na Liptove

Každoročná hudobná benefícia Hudba bez bariér sa vracia už piatykrát.

Bratislava 20. februára (TASR) - Do Liptov Arény Tatralandia sa v piatok 8. marca opäť vráti obľúbené benefičné podujatie Hudba bez bariér. Po plejáde hviezd, ktoré svojimi koncertmi podporili túto akciu v minulosti, tentokrát prvý raz na pódiu Hudby bez bariér zahrá a zaspieva Peter Bažík, víťaz speváckej šou X-Factor, pripojí sa k hviezdnemu zoznamu, v ktorom tento rok žiari Emma Drobná, Tereza Mašková či skupina Peter Bič Project. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Keďže mám zdravotne postihnutého slabozrakého brata Stanka, viem sa vcítiť do kože najbližších rodinných príslušníkov, či kamošov takto znevýhodnených ľudí. Dotýkalo sa ma to odmalička, vyrastal som v tom, takže naozaj viem, aké to je,“ uviedol pre médiá Peter Bažík. „Práve preto som v ostatnom období nadviazal úzke pracovné a podporné aktivity pre Nadáciu pre deti Slovenska, Hodinu deťom či Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ako aj v susedných Čechách pre občianske združenie Zrnko naděje, ako aj pre Projekt Európsky týždeň odborných zručností pod záštitou predsedu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde som bol ambasádorom projektu. Tento rok som rozšíril záber aj o vystúpenie na benefičnej akcii Hudba bez bariér, načo som aj patrične hrdý.“



Návštevníci Hudby bez bariér sa môžu tešiť na minimálne päť skladieb v Bažíkovom podaní. „Ako to robím vždy na svojich koncertoch, repertoár, ako aj dĺžku svojho vystúpenia prispôsobujem priamo momentálnej atmosfére. Takže často vopred ani neviem, čím začnem, čo bude nasledovať a kedy presne skončím, ale určite odznejú moje vlastné skladby a aj svetové hity,“ doplnil.



Prvýkrát sa v line-upe podujatia objavuje tiež objav šou Česko-Slovensko má talent Adéla Radimcová, návštevníci sa môžu rovnako ako vlani opäť tešiť na vystúpenie Folklórneho súboru Majerán Liptovský Hrádok a na koncert Martina Haricha. Predstaví sa aj Bekim, ktorý musel vlani zo zdravotných dôvodov svoj koncert na Hudbe bez bariér zrušiť.



„S projektom Hudba bez bariér ostávame v Liptov Aréne a verím tomu, že na veľa rokov, z čoho chceme vytvoriť tradíciu. Výťažok z akcie bude opäť pomáhať tým správnym smerom a na koncerte budete vidieť aj to, ako bol použitý výťažok z poslednej Hudby bez bariér,“ povedal organizátor podujatia Miroslav Buľovský.



OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života.