Bibiana vystavuje diela grafického dizajnéra V. Rostoku

Bratislava 28. februára (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana pripravil výstavu jednému z najvýznamnejších grafických dizajnérov súčasnosti Vladislavovi Rostokovi. Výstava s názvom Tangram Rostoka - Typo:grafik_a poštová známka vznikla pri príležitosti jeho životného jubilea. "Možno nie je rozsahom veľká, pretože bude len v dvoch miestnostiach, ale obsahovo ponúkne okolo sto vecí, ak nie viac. Sú tam grafické návrhy poštových známok, na ktorých pán Rostoka robí niekoľko desiatok rokov, návrhy plagátov, jeho knižky," povedala pre TASR Viera Anoškinová z Bibiany k novej expozícii, ktorá je prístupná do 14. apríla v Galérii Dušana Rolla. Po bratislavskom uvedení ju prevezú do výstavných priestorov Poštového múzea v Banskej Bystrici.



Rostoku možno označiť za "dvorného dizajnéra" emisie zameranej na propagáciu medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava. Dlhé roky participoval na grafickom dizajne tejto celosvetovo uznávanej súťaže, ktorú každé dva roky pripravuje Bibiana. "Pán Rostoka mal v minulom roku sedemdesiatku, výstava chce ukázať to, čo všetko dosiahol," dodala k podujatiu, ktoré vzniklo v spolupráci so Slovenskou poštou.



A prečo sa do názvu výstavy dostal názov hlavolamu, zábavnej logickej hry, ktorá sa podobá na stavebnicu založenú na princípe puzzle alebo origami? "Skladačka tangram pre mňa dokonale symbolizuje princíp dizajnovej hry, ktorý sa pokúšam uplatniť vo svojej práci. Lebo grafika v mojom ponímaní je tiež systémovou, konceptuálnou, ale aj hravou skladačkou vizuálnych a verbálnych komunikačných elementov s nekonečnými možnosťami modifikácií. Sedem písmen v slove tangram sa zhoduje so siedmimi písmenami mena Rostoka, čo logicky určilo správny názov tejto výstavy," vysvetľuje Vladislav Rostoka.



V súčasnosti patrí medzi najlepších slovenských tvorcov poštových známok s osobitým výtvarným prejavom spájajúcim do jedného celku typografiu a grafický dizajn, z čoho vyplýva termín typo:grafika, ktorý možno považovať za hlavný motív výstavy. Prvou autorsky realizovanou emisiou poštovej známky bola známka venovaná medzinárodnej súťažnej výstave "Trienále plagátu" v Trnave v roku 2003, v ktorej umelec získal dvakrát najvýznamnejšiu cenu Master's Eye Award. Poštová známka bola vydaná v emisnom rade Europa: Reklamný plagát a jej motívom bol plagát k divadelnej hre Slovenského národného divadla B. P. Moliére - Don Juan.



Rostoka doteraz graficky finalizoval najviac emisií poštových známok venovaných Vianociam, vianočnej pošte a Veľkej noci, v rámci ktorých sa posledné roky kladie dôraz najmä na prezentáciu rôznych umeleckých žánrov z prostredia detského alebo ľudového umenia. Najvýznamnejším prínosom Rostoku do slovenskej známkovej tvorby je však predovšetkým redizajn emisie Umenie realizovaný v roku 2016, ktorá od čias svojho vzniku v roku 1965 vychádzala v nezmenenej forme viac ako 50 rokov aj po rozpade Československa v roku 1992.



Vladislav Rostoka (1948) získal za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu viac ako 80 zahraničných ocenení, 24 cien za dizajn kníh v súťaži Najkrajšie knihy Československa a viac ako 30 cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 1978 až 2010 realizoval 51 samostatných výstav pod spoločným názvom Typo:grafi(k)a a zúčastnil sa na viac ako 650 domácich i zahraničných výstavách venovaných plagátovej tvorbe, knižnému dizajnu, tvorbe logotypov a poštových známok. Od roku 1965 do súčasnosti vytvoril vyše 400 návrhov kultúrnych plagátov a graficky realizoval viac ako 1100 kníh a katalógov. Rostokova tvorba získala celosvetové uznanie zaradením jeho diel do reprezentatívneho výberu dejín svetového grafického dizajnu The History of Grafic Design vydaného nemeckým vydavateľstvom umeleckej literatúry Taschen.