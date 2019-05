Bluesová svokra oslávi 25 rokov

V krátkom čase sa prepracovali k špici slovenskej bluesovej scény a začali vystupovať po Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Rakúsku.

Trnava 5. mája (TASR) - Štvrťstoročnicu existencie trnavskej skupiny The Blues Mother In Law – Bluesovej svokry si jej priaznivci spolu s muzikantmi pripomenú na koncerte v Divadle Jána Palárika. Zoskupenie vzniklo v roku 1994 a divákom sa predstaví prierezom svojho repertoára.



V zakladajúcej zostave Bluesovej svokry boli skúsení trnavskí muzikanti - Tóno Šidlík, Vlado Machala, Peter Stojka, Silvo Tibenský a Peter Bonzo Radványi, ktorí predtým hrávali v iných kapelách ako The Breakers, The Meditating Four, Pulz, Tah, Lord. V krátkom čase sa prepracovali k špici slovenskej bluesovej scény a začali vystupovať po Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Rakúsku.



"Naše prvé CD, so záznamom koncertu z roku 1997 s jednoduchým názvom Live, bolo prvým koncertným bluesovým albumom v histórii slovenskej hudobnej scény," uviedol jeden z členov kapely Tóno Šidlík. Vďaka tomuto CD, tiež množstvu koncertov a účinkovaniu na bluesových festivaloch, vrátane trnavského Dobrofestu, bratislavského Livin Blues, či najväčšieho českého bluesového festivalu Blues Alive v Šumperku udelila Slovenská bluesová spoločnosť skupine svoju výročnú cenu a vyhlásila ju za Bluesovú kapelu roka 1998. V priebehu rokov so skupinou vystupovali ako hostia viacerí známi hudobníci - harmonikár Erich Boboš Procházka, ruský saxofonista Ruslan Nikolajev, basgitarista Juraj Gregorík, americký spevák a hráč na rezofonickú gitaru Catfish Keith a ďalší.







Roku 2002 skupina nahrala štúdiový album Naše mená, ktorý takisto získal veľmi dobrú odozvu nielen u fanúšikov, ale aj u hudobných publicistov. V skupine sa postupne vystriedali aj iní známi hudobníci ako Laco Bartoš, Pavol Opatovský, Richard Gajlík a Richard Šarkozi. "Ani po 25 rokoch na scéne sme nezaspali na vavrínoch, skupina stále tvorí, koncertuje, dopĺňa repertoár. Na koncerte, ktorým si pripomenie 25. výročie svojej existencie, predstaví fanúšikom dvoch nových členov aj rad nových skladieb," dodal Šidlík. Koncert je naplánovaný na 15. mája.