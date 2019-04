Bratislava na jeseň ožije hitmi Enriquea Iglesiasa

Diváci sa môžu pripraviť nielen na skvelé hity, ale aj na šou, ktorá rozhýbe každého, kto na štadión Ondreja Nepelu príde.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Latino hviezda Enrique Iglesias vycestuje na koncertné turné. Pod názvom All The Hits Live ho začne ho 5. mája v Ríme, ukončí v Madride 7. decembra. Koncerty uvedie v Európe a severnej Amerike, neobíde ani Bratislavu, na zimnom štadióne sa predstaví 31. októbra. Do slovenskej metropoly sa vráti takmer po desiatich rokoch, keď na koncerte v bratislavskej Sibamac Aréne vystúpil 19. mája 2009, deň nato koncertoval v Košiciach. TASR informovala PR manažérka Andrea Marcišiaková.



Vybrať približne dvadsiatku piesní, ktoré zahrá na Slovensku, bude pre interpreta ťažkým orieškom. Nebudú však chýbať hitovky ako Bailamos, Rythm Divine, Enrique však pridá aj novšie Duele El Corazón, Subeme La Radio, El Baňo či Move To Miami a I Do not Dance (WithoutYou).



Diváci sa môžu pripraviť nielen na skvelé hity, ale aj na šou, ktorá rozhýbe každého, kto na štadión Ondreja Nepelu príde. Oproti jeho predchádzajúcim koncertom je pripravený dvojnásobný počet pyrotechnických efektov, svetiel a samozrejmosťou bude aj kvalitný zvuk. Zážitok umocní obrovská LED obrazovka, ktorej plocha dosahuje 500 štvorcových metrov.



Enrique Iglesias (rodený Enrique Miguel Iglesias Preysler, *8. mája 1975, Madrid), spevák, skladateľ a producent, je tretím, najmladším synom speváka Julia Iglesiasa, jeho súrodenci sú sestra Chabeli a brat Julio Jr. V roku 1978 sa presťahovali do Miami na Floride. Prvé skladby nahral Enrique pre spoločnosť Fonovista, ktorá sa v Spojených štátoch špecializuje na latino produkciu. V roku 1995 nahral prvý album Enrique Iglesias, za ktorý dostal cenu Grammy za najlepší latino popový album. V novembri 1999 vydal prvý album v angličtine Enrique. Na svojom konte má desať vydaných štúdiových albumov, z nich štyri v španielskej reči. Ten najnovší Sex and Love vydal v marci 2014, predchádzajúci Euphoria vyšiel v júli 2010. V americkom popovom rebríčku mal do týchto dní desať skladieb, v austrálskom 15, v americkej latino hitparáde 27 skladieb. Hitmi boli piesne Bailamos (august 1999), Rhythm Divine (október 1999), Be With You (2000), Hero (2001) či La Chica de Ayer (júl 2002). V novembri 2008 vyšla kompilácia najväčších hitov s názvom Greatest Hits.