Bratislava si užívala Šaleny megakoncert

Bratislava 11. októbra (TASR) – Zaplnená bratislavská Incheba patrila v stredu večer Kandráčovcom, ktorí sa predstavili v programe Šaleny megakoncert. Do slovenskej metropoly si pozvali aj hostí, boli nimi speváčka Monika Kandráčová, líder skupiny Čechomor Karel Holas, akordeónový virtuóz Michal Červienka a skupina IMT Smile.



Nálada stúpala s každou odohratou skladbou. Úvodnou bola pieseň Šaleny vychod z aktuálneho albumu Sokoly, po nej nasledovali skladby Na kostolnej veži, Kone vrané, Lisočka. Tri pesničky následne pridala Ondrejova mamka Monika Kandráčová; boli nimi Červené jabĺčko, Vydala ma mamka a Načo mi je záhradôčka.



S Karlom Holasom pridali známe songy Čechomoru - Gurale a Až já půjdu povandruju. V ďalšom bloku pridali Kandráčovci pesničky Ľúbim cigána Jána, Kým si blízko, Nečakaj ma milá, Včielka, Dva duby.



S veľkým aplauzom privítalo hľadisko Ivana Táslera a skupinu IMT Smile. Obe kapely ponúkli hit Horela hora, horela a megahit Sokoly. Bolo príjemné počuť spev nielen z pódia, ale aj z hľadiska, pričom odmenou bol kapelám standing ovation po tejto piesni.



Záver patril spoločne Kandráčovcom a hosťujúcim spevákom - všetci si spolu zaspievali Kdyby byla Morava, A ja taka dzivočka a Na Kráľovej holi.



Skvelá nálada a atmosféra zniesla v stredu večer aj najprísnejšie kritériá v porovnaní s rockovým koncertom a prídavok aj záverečný standing ovation tak bol zaslúžený.



"Celé Slovensko nám nadáva do šalenych východniarov, tak sme to vymysleli a tento slovný zvrat sme použili aj do prívlastku nášho turné, sme takí šalenší vychodniari, ale v tom dobrom slova zmysle, preto je to šalené turné. Kto čo chce hľadať, tak tam si to nájde. Hlavne ten náš taký temperament, životaschopnosť východniarska, nádherná melodickosť pretavená do nádherných skladieb, vplyvy Ukrajincov, Poliakov, Rusínov, jedným slovom všetko čo charakterizuje nás východniarov. Čerešničkou na torte je fakt, že okrem klasickej zostavy máme posilnenú aj dychovú sekciu," povedal pre TASR Kandráč.



"Ja som sa len teraz dozvedel nové veci, že títo šalení východniari chodia na nás už dvadsať rokov. Každý hudobník má svoj sen a títo mali sen si s nami zahrať, tak som prišiel. Našu kapelu Čechomor čakajú štyri koncerty Proměny - v Ostrave, Brne a dva koncerty v Prahe v Rudolfíne, kde sme hrali Proměny prvýkrát, tak sa tam vraciame," uviedol pre TASR Karel Holas.