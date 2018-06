Zlatý hlas z Prahy dostal prvé standing ovation už pri príchode na pódium. A publikum neprestalo tlieskať, ani keď už v aréne znel slávny hit Lady Carneval, ktorým svoje vystúpenie otváral.

Bratislava 28. júna (TASR) – Bratislavčania, lepšie povedané Bratislavčanky, stále milujú Karla Gotta. Po koncerte z 25. januára na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa maestro vrátil v stredu večer (27.6.) opäť do Bratislavy. Na koncert s názvom Galavečer plný hviezd si pozval aj štyroch hostí, spevákov Moniku Absolonovú, Petra Kolářa, Ilonu Csákovú a Dashu.



Zlatý hlas z Prahy dostal prvé standing ovation už pri príchode na pódium Národného tenisového centra. A publikum neprestalo tlieskať, keď už v aréne znel slávny hit Lady Carneval, ktorým svoje vystúpenie otváral. Playlist zostavil maestro hlavne z piesní 60. a 70. rokov, ktoré s trochou nadsádzky nazval novinkami. Boli nimi Noční král, Má první láska se dnes vdává, Ptačí nářečí, Dotýkat se hvězd, kde v duete zastúpila Evu Pilarovú z originálnej verzie speváčka Dasha, Stokrát chválim čas, C'est la vie, Být stále mlád a Zůstanu svůj. V priebehu vystúpenia ho viaceré dámy z hľadiska obdarovali kyticou kvetov. Od Karla Gotta zase dostala kyticu Dasha, ktorá mala práve v ten deň narodeniny. Maestro sľúbil, že sa skoro do Bratislavy vráti a vykúpil sa dvoma prídavkami v podobe skladieb Bum Bum Bum a Ráno jedu dál. Prídavky počúvala zaplnená aréna už opäť postojačky. Záverečný potlesk patril aj sprievodnej skupine Pavel Větrovec Band a moderátorovi večera Štefanovi Skrúcanému.



Galavečer plný hviezd mal obrátenú dramaturgiu, keďže celá prvá polovicu koncertu patrila pozvaným hosťom. Prvou bola Monika Absolonová, známa predovšetkým ako úspešná muzikálová speváčka. Začala známym hitom Lásko má, já stůňu z hudobného filmu Noc na Karlštejne, pokračovala hitom Jsi můj pán z muzikálu Dracula, Asi Asi z českej verzie muzikálu Mamma Mia!, Měl jsi mě rád z muzikálu Evita a slávnym songom Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra. Monika je tehotná, s manželom Tomášom Hornom čakajú po synovi Tadeášovi druhý prírastok do rodiny a v závere júna si dá ročnú prestávku na divadelných doskách.



Moniku striedal rockový spevák Petr Kolář. Na scéne je od polovice 90. rokov, bol spevákom skupiny Arakain, na svojom konte má päť štúdiových albumov, takže má z čoho vyberať. Do Bratislavy priviezol skladby Sedm armád, Vyznání, Kouzlo odejít, Jednou nebe zavolá a Ještě, že tě lásko mám.



Tretím hosťom bola Ilona Csáková, ktorá v marci vydala swingový album Pořád jsem to já. Ponúkla však osvedčené hity Tornero, Malý vůz, Jedno tajemství, Amsterdam a Když zbývá pár slov, českú verziu známeho hitu Je t'aime anglickej speváčky a herečky Jane Birkin. Štvoricu hostí uzatvárala speváčka Dasha. Tá vydala v októbri minulého roka debutový album Konečně. Z neho ponúkla skladbu Věřím hvězdám a po nej hity New York, The Game of Love z repertoáru skupiny Santana a Man in the Mirror, ktorú si požičala od Michaela Jacksona.



Maestro Karel Gott oslávi 14. júla 79. narodeniny. Na scéne je skoro šesťdesiat rokov, jeho domáca voliéra obsahuje 42 zlatých slávikov, 22 československých a 20 českých. Toho prvého získal už za rok 1963, najnovšieho za rok 2017. Počet vydaných albumov a kompilácií doma aj v zahraničí sa blíži k číslu 250. Z najnovšej diskografie je to album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) z novembra 2013, v júni 2014 vyšlo DVD s názvom Noční král, na ktorom sú hity prvého desaťročia 21. storočia. V septembri 2014 vyšiel nový album S pomocí přátel a v decembri 2014 komplet piatich DVD 50 Let / Skladby z let 1963-2010. V októbri 2015 vyšla na piatich CD kompilácia Duety, ktorá ponúkla výber piesní z rokov 1962 až 2014, v septembri 2016 dvojkompilácia 40 Slavíků. Najnovším je album Ta pravá, ktorá vyšla pred pár dňami.