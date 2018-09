Bratislavský World Music Festival bol pre mnohých fascinujúcim objavom

Vyše 30 hudobných profesionálov z celého sveta zavítalo počas 13.-16. septembra na mestský World Music Festival Bratislava.

Bratislava 28. septembra (OTS) - Delegáti z krajín ako Kanada, Nórsko, Španielsko, Taliansko či Maroko okrem samotného podujatia prejavili nadšenie i záujem o slovenskú world music scénu a Bratislavu. Približne 20 koncertov, vrátane showcasu domácich kapiel, absolvovali v priebehu štyroch dní.



„Festival je dôkazom, že fascinujúce objavy môžete nájsť, takpovediac na vašom prahu,“ uviedol o podujatí rakúsky hudobný redaktor Albert Hosp, ktorého zaujala virtuozita kapely Bashavel. „Pre rakúskeho fanúšika hudby to síce nie je nový zvuk, ale Stanislav Palúch predvádza unikátnu a presvedčivú zmes jazzových, cigánskych a klasických štýlov, navyše prezentovaných s takmer britskou skromnosťou. Jednoducho úžasné,“ dodáva.



Títo slovenskí držitelia ocenenia Radio_Head Awards vystúpili na festivale ako rešpektované hviezdy gala večera. Rovnako ako showcasová prehliadka domácich kapiel, aj gala koncerty zahraničných hviezd sa rozšírili tohto roku na dva dni. „Bol som neskutočne ohromený. Páčilo sa mi veľa rôznych vecí, ktoré sme mohli vidieť a počuť. Pri niektorých príležitostiach som si uvedomil, že vo všeobecnosti považujem world music festivaly východnej Európy za omnoho zaujímavejšie, ako tie v západnej Európe,“ uviedol špičkový muzikant a hráč na krétsku lýru, Ross Daly. Zároveň doplňuje, že na podujatiach východnej a strednej Európy ho vždy zaujme hlavne rozmanitosť, ktorá v sebe dokáže zlúčiť viacero hudobných žánrov.



Slovenskú hudbu mali delegáti možnosť preskúmať aj počas festivalovej novinky, Listening Session, ktorá prebehla v rámci dvojdňovej konferencie festivalu. Medzinárodná zostava odborníkov na nej hodnotila vybrané albumy slovenských kapiel. So záujmom sa tak stretol debutový album skupiny Ľudové mladistvá, Viete ako (2018), či výberovka Best of (2017) obľúbeného Rusín Čendeš Orchestra. Zaujali však aj albumy huslistky Miriam Kaiser, nitrianskeho zoskupenia Páni času, či Trombitášov Štefánikovcov. Možnosť predstaviť svoje kultúrne projekty významným profesionálom zo zahraničia mohli počas festivalu účastníci konferencie v rámci podujatia Face to Face Meeting.



Gala večerom kraľovalo niekoľko zvučných mien. Okrem gréckej dvojice Ross Daly a Kelly Thoma zaujal aj izraelský fenomén Adam Ben Ezra, ghanský King Ayisoba, či ohnivé flamenco v podaní španielskeho El Amir Flameco Tria, ktorého líder a gitarista Amir John Haddad, viedol aj gitarový workshop pre zhruba 20 študentov. Stalo sa tak na bratislavskom Konzervátoriu na Konventnej ulici.



World Music Festival predstavil spojenie originálnej hudby so zaujímavými priestormi hneď niekoľkokrát. Koncerty i sprievodné podujatia prebiehali počas štyroch dní v Zichycho paláci, v známych bratislavských kluboch ako Véčko či Ateliér Babylon, ale aj v Altánku na Hviezdoslavovom námestí, Pálffyho paláci a ďalších. Spoznávanie mesta spolu s komunikáciou, nadväzovaním nových kontaktov sa stalo dôležitým prvkom festivalu. Ako uviedol španielsky gitarista Amir John Haddad:„Bol to veľmi pekný festival, toľko skvelých hudobníkov a zaujímavých ľudí na jednom mieste! V Bratislave sa nám hralo veľmi dobre a dúfam, že obecenstvo si užívalo náš koncert aspoň tak, ako sme si ho užili my. Máte krásne mesto a odchádzame veľmi spokojní.“



Prostredníctvom otvorených priestranstiev sa festival dostal aj k širokej verejnosti. Spokojnosť vyjadrila aj grécka hudobníčka Kelly Thoma: „Hudba sa mi veľmi páčila. Myslím si, že pri tomto druhu world music festivalov majú ľudia príležitosť počúvať ten typ hudby, ktorý by inak nepočúvali, a tak možno vzrastie ich záujem o objavovanie a hľadanie niečoho nového. A to je skvelé,“ uzatvára.



Z verejných zdrojov podujatie podporil generálny partner – Fond na podporu umenia. Festival pripravilo AMITY o.z. s podporou ďalších partnerov ako sú Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava- Mesto, Bratislava-Staré mesto, Stredoeurópska nadácia, Hudobný fond a SOZA, Bratislava Region Tourism, Mestská knižnica a vďaka spoluorganizátorom - Národné osvetové centrum, Bratislava Tourist Board, KZP, DK Zrkadlový háj, Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku, Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave a Veľvyslanectvo Španielska. Projekt a jeho aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.