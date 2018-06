Bratislavu opäť rozžiari detské folklórne slniečko

Festival sa zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR.

Bratislava 7. júna (TASR) - Už 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave, na ktorom sa krása detského folklóru prezentuje širokej verejnosti, sa uskutoční od 7. do 10. júna 2018. Festival sa zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR. Jeho symbol – rozžiarené slnko, pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou účastníkov.



Snahou hlavného organizátora festivalu, Cechu detských folklórnych súborov, je vybudovanie a udržiavanie tradície detského folklórneho festivalu v Bratislave. Podujatie je príležitosťou stretnutia sa detí, ktoré svoj voľný čas venujú záľube v ľudových piesňach, hudbe a tanci. Festival chce poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k udržiavaniu a šíreniu ľudových tradícií Slovenska aj prostredníctvom činnosti detských folklórnych súborov. Stretnutím so zahraničnými účastníkmi sa umožní deťom spoznať aj kultúru iných krajín, nadviazať nové priateľstvá a odbúrať jazykové bariéry, či naučiť sa tance a piesne iných národov.



Oficiálna časť festivalu začína výchovnými koncertmi pre základné školy v piatok (8.6.) doobeda a to v DK Devínska Nová Ves, DK Jarovce, DK Ružinov, DK Záhorská Bystrica a v Stredisku kultúry Nové mesto. Program bude v piatok pokračovať krojovaným sprievodom a vystúpením v centre mesta. Na sobotu (9.6.) a nedeľu (10.6.) si deti pripravili bohatý program plný folklóru z rôznych regiónov Slovenska, ale aj z rôznych kútov sveta. Festival vyvrcholí záverečným galaprogramom v nedeľu na Hlavnom námestí. Pozvanie na tento ročník prijali hostia z Macedónska, Čiernej hory, Česka a folklórne súbory z Martina a Banskej Bystrice.



Z celej škály bratislavských detských folklórnych súborov (DFS) nebude chýbať DFS Čečinka, DFS Čunovský kŕdeľ, DFS Dolina, DFS Gerulata, DFS Gajdošík, DFS Kobylka, DFS Kremienok, DFS Klnka, DFS Margaréta, DFS Prvosienka - Šamorín či DFS Vienok.