Eddy Amoo, spevák skupiny The Real Thing, zomrel vo veku 74 rokov

It is with great sadness that we share the passing of our brother and inspiration, Eddy Amoo, who passed away on 23rd February, age 74. Eddy was a showman and a legend. Please leave your messages here. Much love, Chris and Dave. The Real Thing #eddyamoo pic.twitter.com/2cW9teaVnh — The Real Thing (@EddyChrisDave) February 23, 2018

Londýn 24. februára (TASR) - Spevák Eddy Amoo z britskej soulovej skupiny The Real Thing zomrel vo veku 74 rokov.napísali na Twitteri zvyšní dvaja členovia kapely Chris Amoo a Dave Smith, ktorých v sobotu citovala tlačová agentúra DPA.uviedli v tvíte.Britská spravodajská stanica BBC informovala, že Amoo zomrel náhle v Austrálii.Skupinu kedysi prezývali "černošskí Beatles" a korene má v období rozmachu merseybeatových kapiel v anglickom meste Liverpool a neďalekých oblastí pri rieke Mersey v 60. rokoch 20. storočia. Táto hudba sa nazýva aj beatová alebo britský beat či merseybeat.Najväčším hitom skupiny The Real Thing je skladba "You To Me Are Everything" zo 70. rokov minulého storočia, ale kapela zaznamenávala úspech celé desaťročie aj s inými hitmi ako "Can't Get By Without You" a "Can You Feel the Force?"Eddy a Chris sú synmi prisťahovalcov z Ghany, ktorí sa usadili v Liverpoole, severozápadnom anglickom prístavnom meste pri ústí rieky Mersey.Skupina bola pred Eddyho smrťou na turné. Zvyšní členovia kapely uviedli na Twitteri, že v turné budú pokračovať od 7. apríla.napísal v tvíte Chris Amoo a parafrázoval tak slová "feel the force" z ich známej piesne.