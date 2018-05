Londýnsky symfonický orchester zavíta v roku 2019 do Južnej Ameriky

Južnú Ameriku dosiaľ zo svojho itinerára vynechával čiastočne z bezpečnostných dôvodov.

New York 5. mája (TASR) - Londýnsky symfonický orchester (LSO), jedno z najscestovanejších telies klasickej hudby na svete, absolvuje na budúci rok svoje prvé turné po Južnej Amerike. Orchester pod vedením dirigenta Simona Rattlea zavíta v máji 2019 do Argentíny, Čile, Kolumbie a Peru, oznámil v piatok LSO.



Orchester odohrá v sezóne 2018-19 v zahraničí 60 koncertov a plánuje tohto roku i nové veľké turné po Ázii. Južnú Ameriku LSO dosiaľ zo svojho itinerára vynechával čiastočne z bezpečnostných dôvodov.



Londýnsky symfonický orchester ohlásil svoju cestu do Južnej Ameriky v New Yorku, kde od piatka zahrá tri posledné symfónie rakúskeho skladateľa Gustava Mahlera, informuje stanica France 24.



"Mahler bol pre mňa podnetom stať sa dirigentom. Som z generácie, pre ktorú bol Mahler nový a zázračný," povedal Rattle pre novinárov pred newyorskými vystúpeniami.



Mahler skomponoval svoje posledné tri diela - Symfóniu č. 9, Symfóniu č. 10 a Pieseň o Zemi - počas posledných rokov svojho života: po tom, ako utiekol pred antisemitizmom z Viedne do USA, kde riadil Newyorskú filharmóniu.