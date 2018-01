Zomrel posledný člen klasickej zostavy skupiny Motörhead Eddie Clarke

Hudobník skonal na zápal pľúc, informoval vo štvrtok denník The Guardian.

Londýn 11. januára (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel v stredu posledný žijúci člen "klasickej" zostavy britskej rockovej skupiny Motörhead, gitarista Eddie Clarke. Hudobník skonal na zápal pľúc, informoval vo štvrtok denník The Guardian.



Clarke hral v tejto formácii so spevákom a hráčom na basovú gitaru Lemmym Kilmisterom a s bubeníkom Philom Taylorom v rokoch 1976-1982. So skupinou vydal štúdiové albumy Motörhead (1977), Overkill (1979), Bomber (1979), Ace of Spades (1980) a Iron Fist (1982). Počas tohto obdobia skupina vydala aj koncertný album No Sleep 'til Hammersmith (1981).



Clarke okrem hry na gitaru naspieval i viacero skladieb. Po svojom odchode z Motörhead založil vlastnú rockovú skupinu Fastway, ktorá nahrala sedem štúdiových albumov. Na konte má Eddie Clarke aj dve sólové štúdiové platne.



S jeho smrťou odišla podľa zmieneného denníka najslávnejšia zostava skupiny Motörhead; Phil Taylor zomrel na zlyhanie pečene v novembri 2015 ako 61-ročný, Lemmy Kilmister zomrel o mesiac neskôr na rakovinu vo veku 70 rokov.