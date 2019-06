BYSTRÍK: Na festivaloch nás nechceli, ale ľudia si nás vyžiadali

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bol spevák Bystrík.

Bratislava 14. júna (TABLET.TV) – Na veľkých festivaloch nás najskôr nechceli. Keď sme sa začali venovať prerábkam ľudovej tvorby, organizátori zistili, že si nás ľudia pýtajú, tak sme sa na ne dostali. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedol spevák BYSTRÍK.



Bystrík s jeho BYSTRÍK BANDA len nedávno predstavili svoj najnovší v poradí štvrtý štúdiový album s názvom Na kráľovej holi. Ladený je na ľudovú nôtu. „S kapelou sme pred 8 rokmi na hudobnej skúške iba zo srandy začali hrať ľudové skladby. Zapáčilo sa nám to a hrali sme to neskôr aj na koncertoch. Ľudí to chytilo. Takýchto skladieb sme mali postupne viac, až sme si povedali, že keďže sa to našim fanúšikom páči, tak to skúsime nahrať. Na albume, ktorý predstavujeme, je desať krásnych slovenských ľudových piesní,“ priblížil.







„Ľudia veľmi pozitívne reagujú na slovenskú ľudovú hudbu. Ja si myslím, že to majú v krvi a majú domácu folklórnu tvorbu radi," uviedol Bystrík v rozhovore na TABLET.TV. Ľudovky chce priblížiť najmä mladšiemu publiku, no pozitívne ohlasy má aj od starších. „Páči sa mi, keď nám píšu najmä mladí, že nikdy k ľudovej hudbe neinklinovali, ale v našom prevedení ich skladby oslovili,“ skonštatoval.



Na novom albume spolupracoval hudobník aj s Máriou Čírovou, s ktorou nahrali duet Páslo dievča pávy. Spomenul, že desiatka nových skladieb tvorí tie najznámejšie slovenské ľudové piesne. Prvým singlom sa stala rovnomenná skladba Na kráľovej holi, ku ktorej hudobníci nakrútili aj videoklip.







Vydanie ďalšieho singlu Bystrík avizuje na letné mesiace tohto roka. Bude mať názov Po tvojom boku. „Chceli by sme, aby to vyšlo toto leto. Máme zatiaľ dve verzie skladby. Jednu pomalú, druhú svižnú. Uvidíme, ktorú si vyberieme.“ Uprednostnil by však druhú alternatívu.



"Veľa hráme. Veríme, že aj leto bude plodné," uviedol v súvislosti s letným koncertovaním po Slovensku. Bystrík sa spolu s jeho kapelou zúčastní aj na viacerých festivaloch. Priznal však, že v minulosti mali problém presadiť sa na veľkých festivalových podujatiach. "Už to tak nie je. Pre veľké festivaly sme boli málo komerční a pre malé festivaly sme boli príliš komerční. Tým, že sme začali robiť ľudové prerábky, dostali sme aj na veľké festivaly a organizátori zrejme vidia, že ľudia nás chcú," povedal.



Podľa Bystríka je záujem o ich ľudovú hudbu natoľko veľký, že uvažujú aj o druhom albume s rovnakou tematikou. „Povedali sme si, že by bola škoda, keby sme vtom nepokračovali. Ale, samozrejme, chceme pracovať aj na našich autorských veciach, ktoré chceme v budúcom roku vydať, a to pri príležitosti 15. výročia od založenia kapely,“ uzavrel.