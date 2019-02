C. Buckingham a kapela O5 a Radeček naspievali duet k filmu LOVEnie

Hlavná predstaviteľka filmu, Ester Geislerová, sa následne s hudobníkmi stretla v nahrávacom štúdiu, kde spoločne natočili zábery pre videoklip, ktorý pieseň a súčasne titulnú skladbu filmu sprevádza.

Bratislava 21. februára (TASR) - Speváčka Celeste Buckingham a skupina O5 a Radeček naspievali ľúbostný duet s názvom Lovení k novej českej romantickej komédii LOVEnie. Hlavná predstaviteľka filmu, Ester Geislerová, sa následne s hudobníkmi stretla v nahrávacom štúdiu, kde spoločne natočili zábery pre videoklip, ktorý pieseň a súčasne titulnú skladbu filmu sprevádza.



Skladba Lovení vznikla priamo na mieru filmu. Tvorcovia poznali jeho scenár aj hlavné motívy hľadania lásky. Vďaka úzkemu prepojeniu snímky a jeho titulnej piesne sa aj samotná skladba volá Lovení (Lovenie). "Spolupráca na filme LOVEnie je od začiatku plná šťastných náhod. Téma filmu nás zaujala natoľko, že titulnú pesničku sme zložili doslova za noc," približuje spevák, v Česku populárnych "Radečkov", Tomáš Polák. "Chceli sme z nej ale mať duet a sme nadšení, že do toho s nami išla práve Celeste. Je to skvelá speváčka, ponúk na duety dostáva veľa, a tak si vážime toho, že sa rozhodla pre spoluprácu s nami na LOVEní," dodal.







Speváčku oslovila nielen pieseň, ale aj samotný film a žáner romantickej komédie. "Veľmi sa teším z toho, že ma chlapci z O5 a Radeček prizvali k spolupráci na tejto skladbe. Verím, že je to pieseň, ktorá osloví nielen divákov filmu LOVEnie, ale poteší i všetkých, ktorí prežívajú radosti a starosti spojené s láskou a zamilovanosťou," poznamenala k piesni Celeste Buckingham.



Film LOVEnie nakrútil režisér Karel Janák a vedľa Ester Geislerovej v nej hrá Jakub Prachař, slovenská komička Eva "Evelyn" Kramerová, Veronika Žilková, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl či Martin Písařík. Romantickú komédiu prinesie do kín 21. marca Bontonfilm.