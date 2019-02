Časopis Fraktál zdôrazňuje dôležitosť literatúry v živote človeka

Najnovšie číslo časopisu sa venuje najmä problematike bibliodiverzity. Pripomína si však aj tvorbu zosnulého spisovateľa Lajosa Grendela.

Bratislava 25. februára (TASR) – Časopis Fraktál, ktorý vstúpil do druhého ročníka svojho pôsobenia, zdôrazňuje prostredníctvom odborných príspevkov dôležitosť literatúry aj v období digitalizácie. Publikujú v ňom osobnosti súčasného kultúrneho a literárneho života všetkých generácií zo Slovenska aj zo zahraničia.



"Sme a chceme byť profesionálny časopis, ktorý vyznáva slobodu myslenia a vyjadrovania a v tvorivej oblasti rozlišuje zrno od pliev, no deje sa tak v diskusii," zdôraznila pre TASR šéfredaktorka časopisu Stanislava Chrobáková Repar.



Podľa nej sa časopisu podarilo v prvom ročníku pritiahnuť pozornosť autorov a prekladateľov literatúry, literárnych vedcov a kritikov, motivovaných a rozhľadených čitateľov. Táto skupina podľa Chrobákovej Repar potrebuje literatúru "ako vzduch na dýchanie". V druhom ročníku má Fraktál ambíciu komunitu nielen rozširovať, ale dostať sa do povedomia škôl a knižníc.



Najnovšie číslo časopisu sa venuje najmä problematike bibliodiverzity. Časopis si však pripomína aj tvorbu zosnulého spisovateľa Lajosa Grendela. Prináša prekladové diela balkánskych básnikov, úvahy a interpretácie na tému podoby súčasnej poézie, ukážky prózy, kritiku literárnych diel či glosu.