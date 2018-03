Celeste Buckingham opäť boduje v najprestížnejšom hudobnom rebríčku

Presne tri mesiace po slovenskej premiére sa singel presadil v americkom hudobnom rebríčku Billboard. Skladba je prvým singlom zo speváčkinho piateho štúdiového albumu Bare.

Bratislava 1. marca (TASR) - V závere minulého roka predstavila speváčka Celeste Buckingham svoj najnovší singel Go Away. Presne tri mesiace po slovenskej premiére sa singel presadil v americkom hudobnom rebríčku Billboard. Skladba je prvým singlom zo speváčkinho piateho štúdiového albumu Bare.



Začiatkom novembra 2017 vydala speváčka Celeste Buckingham nový, v poradí svoj piaty štúdiový album Bare. Vydanie novej štúdiovky sprevádzala premiéra titulného singla Go Away s videoklipom z dielne mladého nadaného režiséra Samuela Hoffmana. V úvode roka 2018 skladba vstúpila aj do éteru amerických rádií. Podľa najaktuálnejších správ od speváčkinho amerického manažmentu sa v USA singel ujal a v tomto týždni sa stal jednou zo 40 aktuálne najpridávanejších skladieb do rotácií amerických rádií.



Slovenská speváčka vďaka tomu opäť boduje v amerických hitparádach. Konkrétne sa ocitla na 32. priečke rebríčka Billboard TOP 40 Mainstream Most Added Chart. Podarilo sa jej tak zopakovať úspech, ktorý v Amerike v minulosti zožali jej skladby Run Run Run a Crushin' My Fairytale.



„Veľmi sa teším, že sa nám opäť podarilo prebojovať do Billboardu, tentoraz s piesňou Go Away a dúfam, že úspech tejto piesne z nového albumu Bare bude pokračovať aj naďalej. Samej sa mi ťažko verí, že sa to opäť stalo a dúfam, že odteraz budú z Ameriky prichádzať aj ďalšie dobré správy,“ hovorí na margo svojho najnovšieho úspechu za veľkou mlákou speváčka, ktorá sa v januári stala čerstvou držiteľkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii Rock, pop, jazz. Okrem toho je aktuálne nominovaná tiež na ocenenie OTO v kategórii Speváčka roka.



Singel a videoklip Go Away je hudobnou manifestáciou troch fáz, ktoré človek prežíva po rozchode. V prvej, nepríjemnej a bolestivej fáze odmieta prijať realitu, že vzťah sa skončil a cíti sa, akoby prichádzal o rozum. Druhá fáza je agresívnou fázou vzdoru a prijatia reality, keď začína chápať, že vzťah sa naozaj skončil a hľadá dôvody, prečo. V tejto fáze sa často snaží z rozchodu obviniť toho druhého, keďže vždy je ťažšie priznať si, že ja som ten, kto je na vine. V tretej fáze prichádza zotavenie, návrat k pôvodnej sebavedomej osobnosti, ktorá nie je zlomená z rozchodu. Tri stavy psychiky sú vo videoklipe reprezentované tancom, pohybom, gestami i stylingom.



„V Go Away prosím človeka, respektíve problém, aby odišiel. Text má dvojitý zmysel, pôvodne je mierený na jedného konkrétneho človeka, no zároveň reprezentuje moje frustrácie, ktoré nechcem mať v živote. Myslím, že každý z nás mal ten pocit, keď narazil na komplikovanú situáciu alebo problém, tak sa to snažím dostať preč z hlavy a zo života. Práve táto pieseň by mala v rámci energie, dynamiky spevu a textu reprezentovať tento pocit,“ opisuje Celeste metaforický námet skladby.



