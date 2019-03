Cena Anděl 2018 pre Barboru Polákovú

Už v auguste 2015 vyšiel prvý singel Nafrnená, na ktorý nakrútila aj klip. Za tento singel získala na výročných Cenách Anděl 2015 cenu za Skladbu roka.

Praha/Bratislava 6. marca (TASR) – V pražskom Forume Karlín odmeňovala v utorok večer Česká hudobná akadémia soškami z dielne sochára Jaroslava Rónu najúspešnejších interpretov ocenením Anděl za rok 2018.



Sólovou interpretkou roka sa podľa hlasovania akademikov stala Barbara Poláková s albumom ZE.MĚ, ktorý vydala v marci 2018. Z neho aj úspešný singel 2-8-5, ten jej v priebehu večera vyniesol druhého Anjela v kategórii najlepší videoklip, to je jej piata soška. Speváčka a herečka Barbora Poláková, vydala v novembri 2015 debutový eponymný album Barbora Poláková.



Už v auguste 2015 vyšiel prvý singel Nafrnená, na ktorý nakrútila aj klip. Za tento singel získala na výročných Cenách Anděl 2015 cenu za Skladbu roka a zároveň ju akadémia ocenila ako Objav roka. Debutový album obsahuje aj známy song Kráva. Jej partnerom je herec Pavel Liška, majú dve dcéry, Ronju a Riku.



„Snažím sa toto ocenenie prijať čo najpokornejšie, ako to ide. Ak sa pozriem, tak osem rokov dozadu, keby som si to vedela predstaviť, alebo by mi to niekto povedal, tak by som neverila, že to bude možné. Skôr som bola herečkou v divadle, alebo som chcela nakrúcať filmy, to bol môj sen. Nebolo mojou ambíciou byť speváčkou. Stalo sa to tak, že som náhodou a z čistej radosti napísala prvý text, a to ma samú naviedlo na túto cestu. Kategória sólová interpretka bola vyhlásená hneď ako prvá, keď zaznelo moje meno, rozklepala som sa, bola som tým zaskočená a šťastná zároveň, stála som pred ľuďmi, ktorých si veľmi vážim,“ uviedla dvojnásobne ocenená Barbora Poláková.



Do siene slávy uviedli speváka a skladateľa Michala Prokopa. Rodák z Prahy vyštudoval tri vysoké školy. S hudbou začínal už v roku 1963 ako gitarista v amatérskej rockovej skupine Framus Five. Od roku 1967 v tejto skupine prešiel na post sólového speváka. V roku 1971 vydali album Město Er, ktorý patrí k najúspešnejším na českej hudobnej scéne.



Ako autor, producent a spevák je Michal Prokop činný dodnes. Po nežnej revolúcii sa posadil do lavice v českom parlamente a vyskúšal si aj kreslo ministra kultúry vo vláde Václava Klausa. V roku 2006 vydal sólový album Poprvé naposled. V októbri 2012 vydal so skupinou Framus Five novú štúdiovku s názvom Sto roků na cestě.



V septembri 2014 vyšiel v reedícii k 30. výročiu od prvého vydania album Kolej Yesterday a v decembri 2014 CD+DVD so záznamom koncertu Krásný ztráty.



„Je to môj prvý Anděl, pritom sa po javiskách a štúdiách pohybujem už viac ako 50 rokov. Dúfam, že to nie je koniec kariéry. Ja som tak trocha naznačil, že táto cena v sebe nesie taký malý tŕň, aby som už dlho neotravoval. Dúfam ale, že to tak nie je a rozhodne nemienim odchádzať. My sme album Město Er pred dvoma rokmi vydali v reedícii a pri tejto príležitosti sme ho prvýkrát zahrali naživo na festivale v Lokti s Karlovarským symfonickým orchestrom."



"Bolo to oživenie niečoho, čo sa živého prevedenia predtým nedočkalo, pretože sa kapela v tej dobe, ako sa táto platňa točila, už rozpadala. Platňu sme dokončili, ale naživo sme ju nikdy nehrali. Moja politická dráha je skúsenosť, ktorú mám za sebou a s ktorou žijem. Som rád, že som si to ohmatal profesionálne a dosť dlho, bol som v politike skoro desať rokov."



"Rozhodne to neľutujem, ale myslím, že už mám odslúžené. Jedna kolegyňa novinárka použila výraz, ktorý sa mi veľmi páči, že sa dnes hrá politická hra už trocha mimo ihrisko."



"Všetci sa ma pýtajú, či bude nová platňa. Neviem nato odpovedať, už som si niekoľkokrát myslel, že platňa je posledná, potom sa ukázalo, že to nebola pravda. Ja potrebujem k tomu, aby som to rozbehol, nejaký vonkajší impulz, ale momentálne ho necítim,“ povedal pre TASR ocenený Michal Prokop.



Skupinou roka sú Monkey Business, ocenenie získali za album Bad Time for Gentlemen, vydaný 26. októbra 2018, jeho producentom je Roman Holý. Je prvým albumom, na ktorom spieva Tereza Černochová ako členka kapely. Predtým bola členkou skupiny Black Milk, na sólovej dráhe vydala dva albumy.



„Veľmi zbožňujem túto kapelu, som ich fanúšikom od roku 2000. Vždy som mala pocit, že je to kapela, ktorá mi sedí v hlave, ktorá dokáže zhmotniť všetky moje hudobné túžby, ktoré v sebe mám. A keď ešte k tomu sa vám stane nepredvídateľná vec, že s ňou ešte hráte, to je bonus, čerešnička na torte."



"Som samozrejme nadšená. Poznáme sa 15 rokov, takže moje pripojenie do kapely bolo pre mňa veľmi prirodzené. Chlapci boli kamaráti, občas sme spolu hrali, Matěj a Roman majú ešte zoskupenie G Point Hunters, v ktorom figurujem aj ja od začiatku, čo ich poznám."



"Tonya Graves sa pred tromi rokmi rozhodla, že opustí kapelu úplne a bude sa venovať svojej sólovej kariére, tak boli vystavení veľkému otázniku, čo sa bude diať. Skúsili si zahrať iba sami a zistili, že iba ako mužská kapela, to veľmi nefunguje. Oslovili mňa a ja som bola touto ponukou nadšená,“ hovorí speváčka.



„Celý večer mal tu v sále výbornú atmosféru, videli sme nečakané a myslím unikátne hudobné čísla. Jeden z cieľov, ktoré si dávame, je prepojovať veci, ktoré nie sú tak zrejmé. Kontinuita v muzike je veľmi dôležitá vec."



"Vo všetkých kategóriách boli nominované počiny. Som rád, že som mohol byť pri tom. Tieto ceny sú zároveň ocenením českej hudobnej scény a jej interpretov,“ uzavrel 28. ročník Honza Vedral, predseda Českej hudobnej akadémie.