Cena Dominika Tatarku 2017 patrí knihám Medzi Slovákmi a Žalmy 51-75

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry.

Bratislava 13. marca (TASR) – V bratislavskom Pálffyho paláci udelili v utorok Cenu Dominika Tatarku za rok 2017. Porota rozhodla o dvoch cenách, tie patria Martinovi Milanovi Šimečkovi za knihu Medzi Slovákmi (N Press) a Bohdanovi Hroboňovi, Milošovi Lichnerovi a Mishovi Kapustinovi za knihu Žalmy 51 - 75. Komentáre k Starému zákonu, 5. zväzok (vydavateľstvo Dobrá kniha). Mená laureátov oznámil predseda poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac a člen poroty František Mikloško.



"Favoriti boli od prvej chvíle jasní, porota sa tentoraz rozhodla úplne spontánne, konsenzuálne," komentoval rozhodnutie poroty jej predseda. "Žalmy patria k najkrajším textom svetovej kultúry aj k najkrajším textom Starého zákona. Výnimočné sú v tomto prípade tým, že ide o veľmi komplexný prístup, veľký ekumenický kolektív a veľmi záslužnú prácu, pretože ide o komentáre k žalmom a zároveň preklady žalmov," povedal pre TASR Zajac. Na margo ocenenej Šimečkovej knihy uviedol, že ide o veľmi osobnú a zároveň možno až generačnú výpoveď: "Pre mňa je nadviazaním na tradíciu kritického myslenia, ktoré vzniklo v osvietenstve, ale v poslednom štvrťstoročí sa až tak nepestovalo. Sú to texty, ktoré sú kritické, a zároveň vyžadujú kritickú odpoveď, sú výzvou na diskusiu a niekedy i polemiku."



Ladislav Čarný odovzdal laureátom ako výtvarný dar svoj obraz. Potom vystúpili s laudáciou nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2017 držitelia ceny za rok 2016 Alexander Balogh a Ján Štrasser. Následne ocenení autori predniesli svoje tatarkovské reči.



"Je to príbeh tejto krajiny, ktorý je ale do veľkej miery prepojený s mojím osobným príbehom, pretože som zhodou okolností bol dosť často pri udalostiach, ktoré mali historický význam, ako sa neskôr ukázalo," povedal pre TASR Martin M. Šimečka. Ocenený titul Medzi Slovákmi je podľa neho zvláštnym sprievodcom slovenskými dejinami posledného polstoročia: "Nie sú to pamäte, je to pokus o esejistický popis tejto krajiny."



Martin M. Šimečka je spisovateľ, esejista a publicista. V 80. rokoch prešiel viacerými povolaniami, pôsobil v disente, v 90. rokoch viedol vydavateľstvo Archa, bol šéfredaktorom týždenníka Domino fórum a neskôr šéfredaktorom denníka SME, šéfredaktorom a editorom týždenníka Respekt, v súčasnosti je editorom Denníka N. Je autorom viacerých knižných próz.



Riaditeľ Biblickej školy Bohdan Hroboň, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloš Lichner a rabín Misha Kapustin dostali Cenu Dominika Tatarku v mene kolektívu autorov komentárov Žalmy 51 - 75 s prihliadnutím na zväzky Genezis (2008), Abdiáš, Jonáš, Micheáš (2010), Exodus (2013), Ozeáš, Joel, Amos (2015). Ide o veľkoryso koncipované ekumenické vydanie komentárov k Starému zákonu, aké nemá v slovenskej kultúre obdoby. "Je bránou do myslenia, kresťanstva a judaizmu, je dôkazom, že židia a kresťania sú schopní zlepšovať svet," poznamenal Kapustin k ocenenému dielu, ktoré je výsledkom dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov v biblických vedách a pokračovaním veľkého ekumenického projektu.



Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.