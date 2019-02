Mladí umelci sa môžu uchádzať o Cenu Oskára Čepana, budú mať viac času

Porota vyberie finalistov na základe portfólia prác za posledné obdobie, autorského stanoviska a životopisu.

Bratislava 1. februára (TASR) – Tohtoročná súťaž pre výtvarných umelcov do 40 rokov - Cena Oskára Čepana (COČ) je vyhlásená. Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU) a platforma na podporu umenia Collective už sprístupnili otvorenú výzvu na prihlášky.



Výstava štyroch finalistov COČ sa uskutoční vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Laureát ceny bude známy koncom novembra. Ten získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú odmenu, možnosť urobiť samostatnú výstavu aj podporu N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí.



"V tomto roku sme pristúpili k zmenám, ktorých zámerom je okrem iného poskytnúť umelcom viac času v procese prihlasovania sa do súťaže, ako aj neskôr finalistom na prípravu spoločnej výstavy," povedala riaditeľka N-CSU Lucia Gavulová.



Výtvarníci, ktorí sa chcú prihlásiť na COČ, sa musia zoznámiť s podmienkami výzvy. Všetky žiadané texty je potrebné odoslať online v slovenskom aj anglickom jazyku. Prihlásený profil a portfólio možno priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok 31. marca. Porota vyberie finalistov na základe portfólia prác za posledné obdobie, autorského stanoviska a životopisu.



"Záleží na zvyšovaní kvality projektu, čo sa odráža aj v zložení poroty, ktoré sme obmenili minimálne na troch pozíciách. Z minulého roka v členstve pokračujú Rainer Fuchs (šéfkurátor mumok I museum moderner kunst stiftung ludwig, Viedeň) a Lora Sariaslan (pedagogička na University of Amsterdam, Amsterdam). Novými členmi pre roky 2019 a 2020 sú Jaro Varga (vizuálny umelec, Praha, Bratislava) a Vjera Borozan (riaditeľka projektu Artyčok TV, pedagogička na Akadémii výtvarných umení, Praha). Ostatní členovia poroty sú nateraz v štádiu dohadovania, potvrdené mená budeme priebežne zverejňovať," dodala Gavulová.



Súťaž COČ vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt od roku 2001 realizuje N–CSU, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Od roku 2018 je spoluorganizátorom ceny platforma na podporu umenia Collective. COČ je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.



Oskár Čepan (1925 - 1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom.