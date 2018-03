Cena Thálie 2017 putovala do rúk Kataríny Hasprovej

Hasprová získala cenu Thálie za postavu pani Danversovej v muzikáli Rebecca, ktorý mal premiéru 9. marca 2017 v ostravskom Národnom divadle moravskosliezskom.

Praha/Bratislava 25. marca (TASR) – Slovenská herečka a speváčka Katarína Hasprová získala v Česku výročnú cenu Thálie 2017 v kategórii opereta-muzikál. Prevzala si ju počas galavečera v jubilejnom 25. ročníku udeľovania týchto ocenení, ktoré sa uskutočnilo v sobotu večer v pražskom Národnom divadle.



Hasprová získala cenu Thálie za postavu pani Danversovej v muzikáli Rebecca, ktorý mal premiéru 9. marca 2017 v ostravskom Národnom divadle moravskosliezskom. Okrem tejto slovenskej speváčky a herečky boli v trojici nominovaných aj Lucie Bílá, a to za hlavnú postavu v muzikáli Sestra v akcii, ktorý uvádza pražské Hudobné divadlo Karlín, a Natália Grossová za muzikál Ples upírov, uvádzaný v Goja Music Hall.



Medzi ocenenými bol aj spevák, herec a tanečník Jiří Korn, ktorý si prevzal cenu za celoživotné herecko-spevácke majstrovstvo v kategórii muzikál-opereta. Katarína Hasprová s ním spolu účinkovala v najslávnejšom českom pôvodnom muzikáli Dracula.



"Veľmi sa teším z tohto ocenenia, ešte k tomu v jubilejnom ročníku Thálie. Cítila som počas celého večera, že ľudia mi to priali. Postava pani Danversovej je veľmi náročná po speváckej a hereckej stránke, o to viac som rada, že vynaložená námaha a energia mi priniesla takýto úspech," uviedla speváčka pre TASR.