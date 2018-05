Cenu Karla Čapka si prevzali Eva Hylmarová a Juraj Sarvaš

Cenu Karla Čapka odovzdávajú v Trenčianskych Tepliciach od roku 1990.

Trenčianske Teplice 20. mája (TASR) - Vedúca Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňoviciach v Českej republike Eva Hylmarová a herec, scenárista, režisér a pedagóg Juraj Sarvaš sa stali tohtoročnými laureátmi Ceny Karla Čapka. Ocenenia si prevzali v sobotu (19.5.) v Trenčianskych Tepliciach.



"Je toľko vecí, ktoré by sme sa od Karla a Josefa mali učiť. Je to len na nás a našej vôli," uviedla pri preberaní ceny Hylmarová.



Veľkým snom Sarvaša bolo zahrať si veľkú postavu v niektorej z Čapkových hier, nikdy sa mu to však nepodarilo. "Nikdy nezabudnem, ako ma ako mladého herca hneď medzi seba prijali, keď som bol vo filmovej delegácii na súťažnom premietaní filmu Vynález skazy v rámci Expo 1958 v Bruseli," zaspomínal Sarvaš.



Predseda Společnosti bratří Čapků Pavel Vespalec ocenil v sobotu aj mesto Trenčianske Teplice a spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice Medailou Karla Čapka za dlhoročný prínos a angažovanie sa pri usporadúvaní tohto podujatia.



Cenu Karla Čapka odovzdávajú v Trenčianskych Tepliciach od roku 1990, počas 24 ročníkov si ju prevzalo 46 laureátov. Odovzdávanie Ceny Karla Čapka je spomienkou na bratov Čapkovcov, ktorí navštevovali svojho otca, MUDr. Antonína Čapka, kúpeľného lekára v Trenčianskych Tepliciach. Práve tu sa zrodili diela ako Továreň na absolútno, Lúpežník či R.U.R. Je spájaná s mnohými významnými osobnosťami kultúry, publicistiky, filmu a divadla. Laureáti sú oceňovaní za šírenie česko-slovenskej vzájomnosti a propagáciu diela bratov Čapkovcov.