Ceny Radio_ Head Awards 2017 získala skupina Fallgrapp a Katarzia

Radio_Head Awards sú hudobné ceny, ktoré vznikli ako opozitum k oceneniam Slávik a Aurel.

Bratislava 16. marca (TASR) – Bratislavská Aegon aréna Národného tenisového centra bola vo štvrtok večer miestom slávnostného večera odovzdávania hudobných cien Radio_Head Awards 2017, ktoré organizuje Radio_FM verejnoprávnej RTVS. V jubilejnom desiatom ročníku oceňovania rozhodli poslucháči formou hlasovania do 25. februára o víťazoch v štyroch kategóriách. Odborná porota rozhodovala o víťazoch v ôsmich žánrových kategóriách.



Poslucháči svojimi hlasmi rozhodli o tom, že ocenenie album roka 2017 získala skupina Fallgrapp za platňu V hmle, sošku za singel roka si prevzala Katarzia za skladbu Kde sa slzy berú. Ocenenie objav roka si odniesla dídžejka z Piešťan, ktorá si hovorí Changing Faces, debutom roka je podľa názoru poslucháčov skupina Tolstoys s nahrávkou Botanika.



Rozhodnutím odbornej poroty si ocenenie album roka / cena kritikov odnáša skupina Nvmeri za album I Don't Think So. V kategórii elektronická hudba získala ocenenie formácia Bulp za album Yrsa; v kategórii hard & heavy patrí cena skupine Čad za album Bastard; za oblasť hip-hop/rap/R'n'B formácii Solid Move za nahrávku Pohľady.



V kategórii world music / Folk získal ocenenie Ľubomír Gašpar Cimbal Projekt za platňu The point of view; v oblasti jazzovej hudby formácia Bashavel za album Hoorhay. V kategórii klasická hudba získala cenu Slovenská filharmónia a Zsolt Nagy za album Peter Kolman; v kategórii experimentálna hudba patrí ocenenie Miroslavovi Tóthovi za nahrávku Kyberpunkomša.



Cenu Nadácie Advance Investments si odniesla kapela Prie100r. Ocenenie za prínos do hudby získal Michal Kaščák, šéf festivalu Pohoda.



Radio_Head Awards sú hudobné ceny, ktoré vznikli ako opozitum k oceneniam Slávik a Aurel. Vysielací tím Rádia_FM dal už v roku 2008 súťažný priestor inej hudbe, než aká je známa z komerčných rádií. Vznikli „rádio_hlavy“, ktoré poslucháči poznajú už desiaty rok. Ceny sú výzvou pre hudobníkov, kapely i kritikov, ale v neposlednom rade sú mierou vkusu fanúšikov. Víťaz každej kategórie získal sošku postavy s hlavou v tvare rádia, vyrobenú sochárkou Mirou Podmanickou podľa návrhu Bety K. Majerníkovej.