Ceny ZAI 2018 získali Sima Martausová, Martin Ďurinda a Horkýže slíže

Bratislava 18. januára (TASR) - Zväz autorov a interpretov populárnej hudby (ZAI) odovzdal vo štvrtok večer výročné ceny za rok 2018. Ocenenia v podobe sošky mikrofónu si v bratislavskom klube MMC prevzali v dvanástich kategóriách interpreti, redaktori a organizátori hudobných podujatí. Organizátori udelili aj ocenenie za celoživotný prínos pre rozvoj hudobnej scény.



Speváčkou roka je Sima Martausová (1988), obhájila prvenstvo z minulého roka a je to celkovo jej tretie ocenenie. Tridsaťročná rodáčka z Považskej Bystrice má na svojom konte tri albumy: Dobrý deň, to som ja, Na pravom poludní a Smej sa duša moja. Spevákom roka sa stal líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Na scéne pôsobí od roku 1982, na svojom konte má 14 vydaných albumov a kompilácií. Martin je jediný, kto je v skupine od jej začiatku. Skupinou roka sú Horkýže slíže a obhájili vlaňajšie prvenstvo. Túto formáciu založili v novembri 1992 v Nitre Peter Kuko Hrivňák a Mário Sabo. Vydali jedenásť štúdiových albumov, v októbri 2018 vyšiel v reedícii box s prvými štyrmi platňami, sú nimi Jeden slíž, V rámci oného, Vo štvorici po opici a Ja chaču tebja.



Ocenenie album roka patrí bratislavskej hardrockovej skupine The Gang za album The Gang. Objavom roka je skupina Bullet Holes z Bratislavy, k úspechu im prispel debutový album Perfektný svet. Hudobným redaktorom roka sa stal Roman Bomboš z verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska, aj on obhájil minuloročné prvenstvo a ide už o jeho štvrté ocenenie.



Celoplošnou rozhlasovou stanicou roka sa stala Anténa Rock, prvá bola aj minulý rok. Regionálnou stanicou roka je Rádio Aligátor Bratislava, prvá pozícia jej patrila takisto minulý rok. Usporiadateľom roka je Tibor Zelenay, majiteľ klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Ten získal aj cenu v kategórii malých klubov, veľkým klubom roka je Majestic Music Club Bratislava. Ocenenie festival roka získali dve podujatia, Bratislavské džezové dni a TopFest Piešťany.



Cenu za celoživotný prínos pre rozvoj hudobnej scény získal legendárny rozhlasový a televízny moderátor verejnoprávnej ORF zo susedného Rakúska Udo Huber (1955).



"Veľmi si vážim to, že som obhájila víťazstvo, bola som nastavená tak, že víťazstvo som priala aj ostatným nominovaným, tešila by som sa, keby vyhrala Zuzka Smatanová či Janka Kirschner. Rok 2018 bol najplnší, aký som zatiaľ mala, čo sa týka koncertovania. Nahrávali sme cédečko, je to prvý album, ktorý som si režírovala sama, je akustický a dostal názov Len tak sa stíšim," povedala pre TASR ocenená Sima Martausová.



"To, čo ma baví, je mojou láskou a mojím koníčkom, vážim si to preto, bola to výrazná hlasová podpora zo strany interpretov. Ja robím rád rozhovory so slovenskými kapelami a spevákmi. Keď to baví aj ich, tak potom je to vzájomné. Udo Huber je človek, ktorý pre mňa veľa znamená - je jedným z tých, ktorí boli na začiatku mojej kariéry, a dôvodom, prečo som chcel robiť túto prácu. V 80. rokoch, keď sa k nám nedostávala všetka hudba zo západu, tak Ö3 a hitparáda Uda Hubera Die Grossen Zehn boli pre nás niečo ako zjavenie. Tam sme videli prvýkrát Depeche Mode, Cure, Alphaville, to nás formovalo a Huber je pre mňa sentimentálna spomienka," dodal pre TASR ocenený moderátor Rádia Slovensko Roman Bomboš.