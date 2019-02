R. Černický dostal ocenenie od Svetovej fotografickej organizácie

Víťazný záber zhotovil v malebnej pahorkatine na južnej Morave, v oblasti známej ako Moravské Toskánsko.

Londýn/Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenskému fotografovi Radoslavovi Černickému udelili ocenenie Slovakia National Award 2019, ktoré je časťou fotografickej súťaže Sony World Photography Awards.



Na svojej oficiálnej webovej stránke to v utorok oznámila Svetová fotografická organizácia (World Photography Organisation; WPO) so sídlom v Londýne, ktorá súťaž pripravuje.



Černický, ktorý ocenenie získal za fotografiu s názvom "Zlaté vlny", pochádza z Kremnice a v súčasnosti žije v Rohožníku. Fotografovaniu sa amatérsky venuje od roku 2012.



Víťazný záber zhotovil v malebnej pahorkatine na južnej Morave, v oblasti známej ako Moravské Toskánsko.



"Som veľmi prekvapený a hrdý na to, že moja fotografia bola taká úspešná v konkurencii toľkých skvelých snímok. Ťažko opísať tieto pocity. Úspech ma zároveň silno motivuje, aby som vo svojej práci pokračoval," vyhlásil Černický.



Víťaz národnej ceny získa najnovšiu digitálnu fototechniku od spoločnosti Sony, ktorá je hlavným partnerom WPO. Fotografia bude sprístupnená verejnosti na výstave Sony World Photography Awards Exhibition od 18. apríla do 6. mája v Londýne a zároveň bude publikovaná v aktuálnej ročenke súťaže.



WPO podporuje miestne komunity fotografov v 62 krajinách po celom svete. Udeľovanie národných cien má za cieľ propagovať ich práce v globálnej škále.