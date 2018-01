Cez 40 výstav od roku 2014 videlo v Danubiane 100.000 návštevníkov

Riaditeľ Vincent Polakovič potvrdil, že Danubiana v roku 2017 opäť pokračovala v rastúcej krivke návštevnosti.

Bratislava 10. januára (TASR) – Viac ako 40 výstav si do Danubiany Meulensteen Art Museum od septembra 2014, keď v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR začala fungovať ako nezisková organizácia, prišlo pozrieť 100.000 návštevníkov. Riaditeľ Vincent Polakovič pre TASR potvrdil, že Danubiana v roku 2017 opäť pokračovala v rastúcej krivke návštevnosti. Zatiaľ čo ešte v roku 2015 tam prišlo 30.000 ľudí, v minulom roku to už bolo do 50.000.



"Návštevnosť v minulom roku dosiahla rekordných viac ako 45.000 ľudí, očakávam, že ten strop v budúcnosti bude 60.000 návštevníkov ročne, čo si bude vyžadovať vybudovanie nových výstavných priestorov v areáli Danubiany," povedal Polakovič.



Navštevovanosť a prestíž jedného z najmladších múzeí moderného umenia v Európe rastie podľa neho predovšetkým vďaka zvyšovaniu kvality výstav. "Dnes do Danubiany môžeme pozvať ktoréhokoľvek domáceho alebo zahraničného výtvarníka, a nemá s tým žiadny problém, aby tu vystavoval, je to vec prestíže. Vidíme to pri rôznych rokovaniach, ktoré sme mali, že Danubiana je na mape Európy," povedal Polakovič. Za jednu z najúspešnejších považuje výstavu fotografií Európske hviezdy: Miró a CoBrA, ktorú v júni 2016 otvorila holandská princezná Beatrix. Symbolicky tak pripomenula, že 1. júla 2016 sa začne šesťmesačné predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ, ktoré SR prebrala od Holandska.



V minulom roku návštevníci svojím záujmom vysoko ocenili výstavu 125 fotografií od Edwarda Quinna s názvom Môj priateľ Picasso, na ktorú od jej otvorenia 3. novembra 2017 prišlo až 4500 návštevníkov. Organizátori predpokladajú, že do nedele 14. januára, keď sa výstava končí, ju v Danubiane na Vodnom diele v Bratislave Čunove uvidí spolu 5000 návštevníkov.