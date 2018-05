Cez strechu kaštieľa v Modrom Kameni tečie, ohrozuje to i návštevníkov

Prioritou pre vedenie inštitúcie je preto čo najskôr opraviť strechu tak, aby sa mohli uchádzať o ďalšie granty v nových výzvach Európskej únie alebo z nórskych fondov.

Modrý Kameň 31. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum hračiek a bábkarských kultúr v Modrom Kameni potrebuje nutne opraviť časť strechy kaštieľa, v ktorom múzeum sídli. Táto časť objektu je v dezolátnom stave, pričom situácia sa stáva už neudržateľnou. O aktuálnom stave tejto kultúrnej pamiatky informovala ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú počas jej štvrtkovej návštevy múzea jeho riaditeľka Helena Ferencová.



"Krytina sa nám už rozpadáva a ohrozuje návštevníkov prechádzajúcich nádvorím," povedala pre TASR riaditeľka. "Cez strechu zateká do expozícií, pričom nám opadávajú omietky," dodala.



Prioritou pre vedenie inštitúcie je preto čo najskôr opraviť strechu tak, aby sa mohli uchádzať o ďalšie granty v nových výzvach Európskej únie alebo z nórskych fondov. "Potrebovali by sme na to približne 300.000 eur," pripomenula.



Múzeu sa predvlani podarilo získať prvých približne 600.000 eur z nórskych fondov na obnovu východného krídla kaštieľa a približne 210.000 eur dostalo od štátu na obnovu strechy tohto krídla.



Peniaze však aktuálne potrebuje aj na aktualizáciu projektovej dokumentácie na ďalšiu obnovu kaštieľa, ktorá je ešte z roku 2009.



Podľa hovorkyne ministerstva kultúry Jany Burdovej ministerka sa pri krátkej návšteve múzea a kaštieľa zoznámila s technickým stavom pamiatky a pozrela si aj časť expozície. "Spolu s riaditeľkou múzea prediskutovali finančné potreby, ako aj plán rozvoja múzea," povedala pre TASR. "Ministerka bude v rámci finančných schém, ktoré má ministerstvo k dispozícii, hľadať možnosti pomoci," dodala.



Kaštieľ však podľa Ferencovej potrebuje v najbližších rokoch odstrániť najmä staré cementové omietky, obnoviť vápenné omietky, vymeniť okná. Ešte predtým sa ale musí uskutočniť historický a reštaurátorský výskum. Nutná je tiež výmena elektroinštalácie, renovácia historických podláh a vhodným spôsobom treba vyriešiť aj temperovanie objektu.