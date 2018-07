Cibula Fest privítal skupinu Alphaville, zažiarili Heľenine oči i Doga

Druhý deň na Cibule Feste zahrala aj česká kapela Jelen.

Bratislava/Holíč 21. júla (TASR) – Fanúšikovia českej a slovenskej hudobnej scény si dali v závere tohto týždňa rande na letisku v Holíči. Druhým dňom pokračoval najväčší česko–slovenský hudobný festival Cibula Fest. Headlinerom druhého večera bola známa nemecká skupina Alphaville.



Táto synthpopová formácia vznikla v roku 1983 v nemeckom Münsteri. V septembri 1984 vydali úspešný album Forever Young. V júni 1986 vydali druhý, rovnako úspešný album Afternoons in Utopia. Na svojom konte majú sedem štúdiových albumov, ten najnovší s názvom Strange Attractor vydali v apríli 2017.



Na Slovensku je táto kapela veľmi známa, odohrala tu už viac ako desať koncertov; 7. januára 2017 bola hosťom 17. ročníka Plesu v opere, 16. septembra 2017 hrali v Humennom, v rámci turné Alphaville Xawax Slovakia Tour 2009 odohrali koncerty v Nitre, Bardejove a Hnúšti, 1. októbra 2004 hrali v bratislavskom Národnom tenisovom centre, dva dni nato v Prešove. Päťčlenná partia, ktorej velí spevák Marian Gold (1954), ponúkla známe hity, s ktorými zbierala najväčšie úspechy, medzi nimi Big In Japan, Sounds Like a Melody, Dance With Me, Forever Young, Jet Set či Monkey In The Moon.







Druhý deň na letisku v Holíči rozbiehali skupiny Exit Empire, Bullet Hollies, Leon a Hlahol. Náročná úloha počas slnečného a teplého popoludnia. Záver druhého popoludnia patril českej skupine Jelen. Táto pop-folková formácia na čele s gitaristom a spevákom Jindrom Polákom je na scéne od roku 2012. V roku 2014 vydali debutový album Světlo ve tmě, za ktorý získali ocenenie Anděl 2014 v kategórii objav roka. V roku 2016 pridali druhý album Vlčí srdce. Na jeseň minulého roka odohrali so skupinou Desmod spoločné slovenské turné, takže slovenských fanúšikov už dobre poznajú. Zahrali pesničky Pár letních chvil, Magdaléna, Co bylo dál?, Neumírám, Mars a Venuše, Jelen či Světlo ve tmě. Nechýbal ani jeden z ich najväčších hitov Klidná jako voda.







Určite viac ako 130 decibelov znelo z pódia pri vystúpení hardrockového kvarteta Doga z Karvinej. Skupina vznikla na jeseň 1988. Ich prvým väčším úspechom bolo víťazstvo v súťaži Zlatý Ambrož 1992. Ešte v roku 1992 sa stal členom a lídrom spevák a gitarista Roman Izzi Izaiáš, rok nato vydali debutový album Doga. Na svojom konte majú dnes desať vydaných albumov, najnovšími sú Detox z apríla 2015 a desiaty Hard Werk, vydaný 1. decembra 2017. Do Holíča priviezli playlist, v ktorom boli skladby Bílej sníh, Nejsi nevinná, Nejsem rozumnej, Až jednou slunce nevyjde, Jsem trochu divnej, Zelená, Hoď si to či Od soumraku do úsvitu. Kapela predviedla výborný výkon, diváci pred pódiom reagovali na viaceré skladby, na tancovačku však bolo ešte príliš teplo.



Čas polnočného prelomu patril prešovskej skupine Heľenine oči. Kapela vznikla v roku 1999 v Prešove, ich štýl je kombináciou rocku, ska, reggae aj folku. Na konte majú štyri vydané albumy: Impérium Lahodných chutí (2004), Tafasasamáš (2008), Mimozemšťanie (2013) a štvrtý aktuálny album Vajco vydali v decembri 2017. Spevák a líder kapely Martin Mihalčín si získal kontakt s divákmi už pri prvej skladbe Hoja hop a s ďalšími sa nálada pred pódiom stupňovala. Postupne ponúkli songy Profesionál, Jahody, Strana, Dobrú chuť milá smrť, Dovolenka, Pálila babka pálenku, Plavčík Milan, Mestská polícia. Pri hite Marianna sa už tancovalo, v závere zazneli skladby Trim ho a aktuálny singel Obchádza z nového albumu Vajco.







„Rozšírili sme kapelu, prijali sme gitaristu, na koncertoch máme aj dychovú sekciu, trúbku a trombón. Chalani sú veľmi milí a asi si ich necháme, ak budú chcieť. Keď si vyberáte niekoho do kapely, tak si vyberáte člena rodiny, takže máme nových troch členov rodiny a tešíme sa z toho. Ľudia už reagujú aj na piesne z nového albumu, najmä na Obchádzku. Myslel som si, že tá pieseň bude čisto regionálneho charakteru, ale či hráme v Trnave alebo Myjave, ľudia si ju spievajú s nami, pretože dopravná situácia miest sa zhoršuje všade. Takže je to skladba lokálneho významu s globálnym dosahom. Snažíme sa trocha viac hrať na Morave, lebo na Morave sa nám páči. To je aj náš cieľ pre najbližšie obdobie. Vychádza nám sto koncertov ročne, čo je na malé Slovensko dosť, a nechceme sa fanúšikom zbytočne presýtiť,“ povedal pre TASR Martin Mihalčín.