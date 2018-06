Cibula Fest 2018 finalizuje program jubilejného 10. ročníka

Už tradičným miestom pre Cibula Fest je pohraničné pásmo na letisku v Holíči od štvrtka 19. júla až do nedele 22. júla.

Bratislava 8. júna (TASR) - Najväčší česko-slovenský multižánrový festival Cibula Fest už v júli otvorí brány na jubilejnom 10. ročníku. Do festivalu zostáva ešte niekoľko týždňov a lineup je už takmer finálny. Na stránke festivalu v sekcii program zostáva už len posledné biele políčko pre hlavnú hviezdu tohto ročníka.



Už tradičným miestom pre Cibula Fest je pohraničné pásmo na letisku v Holíči od štvrtka 19. júla až do nedele 22. júla. Festivalové menu je zostavené z veľkých mien slovenskej a českej hudobnej scény, doplnené o zahraničnú hviezdu. Chýbať nebude ani tradičná Cool Aréna s hiphopovými či reggae interpretmi.



„Chceme, aby bol jubilejný ročník výnimočný. Nebudú chýbať mnohé špičkové kapely, ktoré už na Cibula Feste vystupovali, ale aj zahraniční interpreti. Bude to taký Créme de la Créme všetkých doterajších ročníkov,“ uviedol pre médiá organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Na hlavnom pódiu sa predstavia kapely Žlutý pes s Ondřejom Hejmom, Jelen, Gladiator, Kollárovci, Hrdza, No Name, Škwor či Horkýže Slíže. Cool Aréna bude zase patriť tri dni mladšiemu publiku. Vo štvrtok (19. 7.) to bude electromusic na čele so svetovým menom Plastik Funk zo Španielska, čo je hudobné duo zložené z Rafael Ximenez-Carrillo a MikioGruschinske. Tí sa spojili s Tujamom a Sneakboom na ich singel Dr. Who!, ktorý získal 21. priečku v britskom Singles Charte. Piatok (20. 7.) bude patriť reggae kapelám ako napríklad Jayharno (Jamajka), Deadly Hunta (Veľká Británia) či domácej Medial Banana. Sobota (21. 7.) zase hiphopovým hviezdam ako Kali, Nerieš, Majself a ďalším deviatim interpretom.



„Každý, kto pravidelne chodí na Cibula Fest vie, že si tu vždy nájde to svoje. Počas roka komunikujeme s našimi fanúšikmi na sociálnych sieťach a pýtame sa aj na ich názory a požiadavky na kapely. Nedá sa každému vyhovieť, ale v rámci možností sa snažíme zaradiť do programu aj ich tipy,“ doplnil Chrenka.



Ani jubilejný 10. ročník nebude bez zahraničnej hviezdy. Jej meno však organizátori oznámia až o niekoľko dní. „Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo dohodnúť so žijúcou legendou, ktorá predala viac ako šesť miliónov nosičov. Viac zatiaľ neprezradíme,“ dodal na záver Chrenka.



V minulosti už na Cibula Feste vystúpili také hviezdy ako Scooter, Captain Jack, Thomas Anders, Bell Book and Candle či Graham Candy.