Cibula Fest ozdobili večerné koncerty skupiny Kryštof a Polemic

Holíč 20. júla (TASR) – Popoludnie druhého dňa (19. 7.) Cibula Festu na letisku v Holíči rozbiehala kultová bratislavská skupina Dereš na čele so spevákom Vojtom Bohušom. Dereš je na scéne od roku 1985, kapela prešla viacerými zmenami, mala niekoľko prestávok a v roku 2015 sa vrátila na scénu. Debutový album Na panské však vydala až v októbri 2016. Hitmi v ich podaní sú skladby Na panské či Zlatý vek.



Kapela Smola a hrušky vznikla v roku 1997. Na konte majú šesť albumov, v roku 2003 vydali debutový Jeseň 2003, najnovší šiesty Čiernobiely vyšiel vo februári 2017. Vydali aj dve DVD, 13 životov/Live in Topfest (2010) a Unplugged Live in Spišské divadlo (2016).



Skupina Smola a hrušky patrí už k skúseným harcovníkom slovenskej hudobnej scény. Od úvodu dokážu rozhýbať a zapojiť „do deja“ divákov pred pódiom pri skladbách Mary, Honey Honey, Matura, Český turista v Tatrách, Gruľa, Hokejové emócie, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Som nahnevaný či Profesor lásky.



Hlavným tromfom večera bola skupina Kryštof, ktorá patrí k špičke českej hudobnej scény. Partia okolo univerzálneho umelca a hudobníka Richarda Krajča vydala v roku 2001 debutový album Magnetické pole. Úspešnou z tohto albumu bola pieseň Lolita. Rok nato vychádza album V siločarách a megahitom z tohto albumu bola skladba Obchodník s deštěm. V októbri 2012 vychádza štúdiový album Inzerát, ktorý im pri odovzdávaní ocenení Anděl 2012 vyniesol dve sošky pre skupinu roka a album roka. Za rok 2013 získali zlatého slávika. Aj za album Srdcebeat získali dve ocenenia Anděl 2015 ako skupina roka a za najpredávanejší album. V júni 2017 k 25. výročiu vydali kompiláciu Best Of 25. K 25. výročiu kapely odohrali 16. a 17. septembra 2017 koncert na pražskom Štadióne Evžena Rošického na Strahove, prišlo 70.000 divákov. Záznam koncertu vydali na CD a DVD Kryštof na Strahove 2017.



V elegantnej šou ponúkli v Holíči piesne Šňůry, Zatančím, Tak pojď hledat břeh, Ženy, Atentát, Naviděnou, Rubikon, Invaze, Cesta, Obchodník s deštěm, Tak nejak málo tančím, Srdcebeat, Inzerát, Ty a já, Cosmoshop, Zůstaň tu se mnou. Ich set nenarušil ani krátky výpadok svetiel na pódiu, diváci si prisvietili mobilmi. V závere sa Krajčo prešiel medzi divákmi na starom bicykli.



„Máme koncertné leto, my sme sa po šiestich rokoch vrátili na festivaly. Tých šesť rokov predtým sme sa venovali buď nášmu projektu Kryštof Kemp, ktorý robíme každé dva roky, alebo sme mali prestávku pred halovým turné. Teraz nám to po šiestich rokoch vyšlo, že sme sa vrátili na fesťáky a užívame si to. Na festival prídeme hodinu pred koncertom, prezlečieme sa, vyjdeme na pódium a urobíme šou. To je leto a letné festivaly. Na Kryštof Kempoch prichádzame už v piatok podvečer, s troma – štyrmi tisíckami fanúšikov trávime už prvý večer v stanovom mestečku, kde s nimi aj spíme v stanoch. Máme tam pripravený program, celú sobotu sa im venujeme, každý člen kapely má svoj workshop, učíme ich naše piesne, neustále chodíme medzi fanúšikmi, fungujeme bez ochranky. Toto trvá tri dni, potom je ešte afterpárty a náš veľký koncert. Štyri dni sme potom mŕtvi,“ povedal Krajčo pre TASR.



Komu ešte ostala energia pred polnocou a kto vládal, ten ju minul pri koncerte skupiny Polemic. Ich ska štýl totiž rozo-ská-če každého, mladšieho či staršieho. Nechce sa veriť, že na scéne sú už tri desiatky rokov. Vznikli v roku 1989, v roku 1997 vydali debutový album Do Ska, v júni 1999 pridali druhý album Yahman!. Zatiaľ ostatným je album Hey! Ba-Ba-Re-Bop, ktorý vydali v marci 2013. Polemic sú typickou festivalovou kapelou, v hodinovom sete zahrali skladby Slnko, Tancuj, Keď to raz príde, Fred Kingston, Horúce časy, Nádherný svet, Hráči, Trápny deň, Gangster-Ska, Do ska, Dáma, Škandál, Ako to prežijem, Komplikovaná, Ona je taká, Ja som to vedel.



„Naša úloha na tomto festivale je ťažká, Kryštof je veličinou českej popmusic, pre nás je to veľká česť zahrať si po týchto chalanoch a našich dobrých kamarátoch zároveň. Už od minulého roku pracujeme intenzívne v našom štúdiu na nových skladbách, do toho vždy niečo príde, musíme odložiť naše pesničky a ísť do iných spoločných projektov. Stretávame sa dva- až trikrát do týždňa, hráme sa s muzikou, tešíme sa z nej,“ dodal pre TASR jeden z dvojice lídrov Polemicu Braňo Bajza.



V zozname účinkujúcich tretieho dňa v sobotu sú skupiny Gladiator a Mandrage, aj československí zlatí slávici Dalibor Janda a Peter Nagy.