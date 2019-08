Cigánski diabli predstavia na Bratislavskom hrade nový album Kone

Muzikanti si živé hranie doslova užívajú. Dokázali to na koncertoch na všetkých piatich kontinentoch a v 35 krajinách sveta.

Bratislava 6. augusta (TASR) – Známy orchester Cigánski diabli pripravuje 8. augusta koncert na Bratislavskom hrade. V rámci neho predstaví na hradnom nádvorí aj skladby z nového albumu Kone. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Cvičili sme dosť často, museli sme si natrénovať skladby z nového albumu. Aj keď v tomto teple to bolo ťažké. Ale odbehli sme si aj na kúpalisko. Našťastie, máme v skúšobni klimatizáciu, a teda sa to dalo zvládnuť. Na koncert na Bratislavský hrad sme si prizvali hráčov na bicích nástrojoch a na klavíri, aby to znelo mohutnejšie a modernejšie,“ hovorí prvý huslista Štefan Banyák.



Muzikanti si živé hranie doslova užívajú. Dokázali to na koncertoch na všetkých piatich kontinentoch a v 35 krajinách sveta vrátane USA, Austrálie, Kanady, Japonska, Číny, Južnej Kórey, Mexika, Egypta a takmer celej Európy.



„Hrať pre publikum pre mňa znamená úplne najviac. Deň, keď máme koncert, mám veľmi rád. Každé vystúpenie je pre mňa veľký sviatok a dám si vždy záležať na príprave. Už keď si obúvam lakovky viem, že je to výnimočný deň. Pred koncertom sa rozcvičím a pripravím sa psychicky. Je to pre mňa veľká radosť,“ dodáva kapelník Ernest Šarközi.



Na Bratislavskom hrade budú mať premiéru dva nové klipy Kone a Vráť mi sny z nového albumu Kone. O námet a réžiu oboch klipov sa postaral Anton Faraonov, kameru, strih a obrazovú postprodukciu má na konte Július Karaffa. Album pokrstí Milan Lasica. Nové CD si fanúšikovia budú môcť dať po koncerte aj podpísať.



„Tento koncert bude pre nás výnimočný, pretože to bude nový program s novými pesničkami. A bude to aj pre nás ,neokukané'. Prípravy sú v plnom prúde, vždy, keď máme voľno a nehráme, tak skúšame a trénujeme nové skladby. Veľmi sa tešíme, ako nové skladby predstavíme našim fanúšikom. Pretože bez nich by sme stratili inšpiráciu a chuť tvoriť. Vďaka nim máme veľké šťastie, že môžeme robiť prácu, ktorá nás napĺňa,“ doplnila speváčka a violončelistka Silvia Šarköziová.



Cigánski diabli vystúpia na Hrade v zostave kapelník Ernest Šarközi (cimbal), Silvia Šarköziová (violončelo), Štefan Banyák (prvé husle), Jozef Farkaš (viola), Zoltán Grunza (klarinet, tárogató) a Róbert Fehér (kontrabas). V novembri a decembri predstavia nový album aj na koncertnom turné.