Činohra SND uvádza premiéru inscenácie Pred západom slnka

Na snímke herci vľavo Martin Huba (Mattias Clausen) a vpravo Mária Schumerová (Inken Petersová) počas tlačovej konferencie k premiére divadelnej hry s názvom Pred západom slnka 6. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 6. apríla (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 7. a 8. apríla v Štúdiu novej budovy premiéru inscenácie Pred západom slnka nemeckého dramatika Gerharta Hauptmanna.Režisérom inscenácie je Michal Vajdička, dramaturgom Daniel Majling, scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Katarína Hollá, hru preložili Ján Štrasser a Peter Zajac. V jednotlivých postavách účinkujú Martin Huba, Alexander Bárta, Táňa Pauhofová, Daniel Žulčák, Monika Šagátová, Tomáš Maštalír, Diana Mórová, Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, Emília Vášáryová, Mária Schumerová, Michal Noga, Dušan Jamrich, Emil Horváth, Branislav Bystriansky, Ján Gallovič.Dobre zabezpečený sedemdesiatnik sa zamiluje do 20-ročnej ženy. V čase, keď už od života nič nečakal, metaforicky pred západom slnka, získa zrazu novú chuť do života. Život, ktorý sa už pred ním pomaly uzatváral, je zrazu pre neho znova čarovný a krásny. Ibaže jeho rodina sa týmto vzťahom cíti ohrozená. Deti, ktoré si zvykli na to, že po matkinej smrti sú stredobodom života svojho otca, sa nevedia zmieriť s tým, že toto miesto zaujala namiesto nich celkom neznáma, cudzia osoba, že ich otec už nepatrí im, že neostal verný pamiatke ich matky. Otcovu známosť pokladajú za zlatokopku, ktorá ich chce len pripraviť o dedičstvo. Rozhodnú sa svojho otca pred ňou a pred sebou chrániť, čím rozpútajú búrku udalostí s tragickým koncom.povedal pre TASR dramaturg inscenácie Daniel Majling.hovorí k inscenácii v divadelnom mesačníku SND Portál hlavná postava inscenácie, herec Martin Huba.Takmer po osemdesiatich rokoch sa na javisko Činohry SND vracia hra Pred západom slnka nemeckého dramatika Gerharta Hauptmanna, nositeľa Nobelovej ceny. Táto inscenácia je prvou réžiou Michala Vajdičku vo funkcii riaditeľa Činohry SND.Hauptmannova hra sa na Slovensku doposiaľ dočkala len dvoch uvedení. SND ju inscenovalo v roku 1939 v réžii Ferdinanda Hoffmanna, Divadlo SNP Martin ju uviedlo v roku 1970 v réžii Ivana Petrovického.