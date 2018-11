Činohra SND uvedie premiéru inscenácie Projekt 1918

Režisérom je Michal Vajdička, dramaturgom Daniel Majling, scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Katarína Hollá, hudba a výber hudby Michal Novinski, pohybovú spoluprácu má Stanislava Vlčeková.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 10. a 11. novembra v novej budove premiéru inscenácie Projekt 1918 na motívy próz Josepha Rotha. Režisérom je Michal Vajdička, dramaturgom Daniel Majling, scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Katarína Hollá, hudba a výber hudby Michal Novinski, pohybovú spoluprácu má Stanislava Vlčeková.



V jednotlivých postavách účinkujú Zdena Studenková, Zuzana Fialová, Diana Mórová, Tomáš Maštalír, Richard Stanke, Jozef Vajda, Branislav Bystriansky, Ľuboš Kostelný, Emil Horváth, Ján Koleník, František Kovár, Martin Huba, Milan Ondrík, Roman Poláčik a ďalší umelci.



Dramaturgia činohry k pripravovanej premiére uvádza: „Inscenácia je pohľadom na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie s jej pozlátkami a tieňmi. Je rok 1918, končí sa prvá svetová vojna, prvé masové orgie priemyselného zabíjania, ktoré rozmetali na kusy veľké sny a nádeje z prelomu storočí. Nádeje, že ľudstvo čaká len neustály, nezadržateľný pokrok vied, umenia, kultúry.



Na ruinách starého sveta vznikajú nové štáty, medzi nimi aj Československo. Niektorí s nostalgiou spomínajú na staré zlaté časy rozpadnutej monarchie, na valčíky, na Radetzkého pochody a eleganciu starého sveta, iní majú pocit, že konečne vyšli zo zatuchnutej, roky nevetranej izby na čerstvý vzduch. Svet stojí pred otázkou, či sa skončila gavalierska doba noblesy a vzdelania a začali sa besy moderného pretechnizovaného sveta? Alebo sa tieto besy zrodili ako plesne z tejto starej zatuchliny. Boli tie časy skutočne zlaté? A ak boli, prečo potom nakoniec zhrdzaveli? Projekt 1918 zachytáva na vzorke osudov vojakov z periférnej rakúsko-uhorskej posádky posledné roky mnohonárodnej monarchie so všetkou jej pozlátkou, morálkou i pseudomorálkou, slávou aj tieňmi a chybami. Osudy ľudí prežívajúcich svoje radosti aj žiale v kulisách dejín, ktoré sa zmenili prvýkrát po tisíc rokoch.“



„Projekt 1918 stojí trocha bokom od línie, ktorá sa vinie celou sezónou, a to je línia uvádzania hier, ktoré sa zaoberajú racionalitou, vzdelaním a dôležitosti vzdelania v spoločnosti. Projekt 1918 je príspevkom SND k storočnici vzniku Československa. Pri výbere autora sme sa chceli trocha vyhnúť klišé, ktoré sa núka k výročiu Československa, čiže urobiť hru o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi alebo Tomášovi Garrigue Masarykovi, aj keď je to veľmi dôležité. Chceli sme skôr urobiť hru, ktorá nebude o týchto veľkých postavách dejín, ale o pešiakoch dejín, o obyčajných ľuďoch a o tom, ako sa táto zmena vlastne odzrkadlila v ich každodenných životoch,“ uviedol pre TASR dramaturg Daniel Majling.