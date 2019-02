Činohra SND uvedie premiéru inscenácie Štvorec

Po úspešných tituloch Jane Eyrová, Fanny a Alexander, Vojna a mier je Štvorec štvrtou inscenáciou na doskách veľkej sály Činohry SND režiséra Mariána Amslera.

Bratislava 1. februára (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 2. a 3. februára v novej budove svetovú premiéru divadelnej adaptácie švédskeho autora Rubena Östlunda s názvom Štvorec.



Režisérom inscenácie je Marián Amsler, dramaturgom Darina Abrahámová, scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Marija Havran, hudbu zložil Slavo Solovic, pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková. V jednotlivých postavách účinkujú Alexander Bárta, Dominika Kavaschová, Petra Vajdová, Robert Roth, Tomáš Pokorný, Daniel Fischer, Jana Oľhová, Natália German, Zuzana Kocúriková, Richard Autner, Martin Šalacha, Vladimír Obšil, Anna Maľová, Ivan Černý a ďalší umelci.



Štvorec štyri krát štyri metre. Geometrický útvar, ktorý čaká na svoj obsah. Inštalácia štvorca a jeho umiestnenie do galérie z neho robí tzv. súčasné, zámerne provokujúce umenie. Spolu s ostatnými výstrednými inštaláciami a sprievodnými marketingovými ťahmi nás má prinútiť prehodnotiť naše životy od privátnych sfér až po najzásadnejšie humanistické otázky. Hlavný hrdina Fabrice je kurátorom pripravovanej výstavy, ktorej dominuje koncept štvorca.



Na začiatku príbehu ho divák uvidí ako príťažlivého, úspešného, sebavedomého až narcistického muža, ktorý si so svojím platom a neriskujúcim intelektuálnym liberalizmom bohato vystačí. Na konci sa stáva obyčajným ustarosteným chlapom, strápneným jednorazovým milencom, bezradným rozvedeným otcom, z práce vyhodeným bývalým snobom.



Po úspešných tituloch Jane Eyrová, Fanny a Alexander, Vojna a mier je Štvorec štvrtou inscenáciou na doskách veľkej sály Činohry SND režiséra Mariána Amslera. „Veľmi dlho sme čakali na definitívne rozhodnutie, či dostaneme od Rubena Östlunda autorské práva, alebo nie, a za ten čas som mal možnosť premýšľať, ako k tomu vlastne pristúpiť. So súhlasom prišla aj verzia scenára vo švédčine a angličtine. Keď som scenár čítal, bol som prekvapený a nadšený, že sa od filmu výrazne líši. Padlo rozhodnutie, že urobíme inscenáciu, ktorá vychádza z prvej, nezverejnenej verzie scenára a už v princípe je teda odlišná. Zameriava sa viac na Fabrica (vo filme sa postava kurátora volá Christian), je tam viac dialógov, jasnejšia dejová linka, viac dramatických situácií. Ako každý umelec, aj ja hľadám styčné body s hlavnou postavou príbehu, ktorý chcem rozprávať, a v tomto prípade je to Fabrice, úspešný muž stredného veku, ktorý sa snaží vo svojom živote dosiahnuť kariérne maximum a zároveň žiť plnohodnotný naplnený život. Fabrice je rozvedený, no stará sa o dve dcéry, má luxusný byt a predražené ekologické auto, v práci túži po najvyššej méte, stať sa riaditeľom múzea moderného umenia. On jednoducho stúpal na vrchol a ešte pred koncom sa pošmykol a spadol opäť dole,“ uviedol k inscenácii režisér.



V súvislosti so svetovou premiérou hry Štvorec pripravilo SND aj premietanie dvoch filmov režiséra Rubena Östlunda. V novej budove SND to bude v sobotu 2. februára o 11.00 h film Vyššia moc a o 15.00 h film Štvorec.