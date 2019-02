Cirque du Soleil uvedie predstavenie Toruk - The First Flight

Slovenské hranice uplynulý víkend prekročilo 38 kamiónov, naplnených technikou, scénou a kostýmami, ktoré sú súčasťou dych berúceho artistického predstavenia.

Bratislava 25. februára (TASR) - Slovenské publikum sa už o tri dni ocitne na planéte Pandora. Vďaka slávnemu Cirque du Soleil diváci prežijú príbeh Na'vijčanov, odohrávajúci sa tisícky rokov pred udalosťami zachytenými vo filme Avatar od Jamesa Camerona. Históriu, ktorá sa udiala predtým, než prvý človek vkročil na Pandoru, predstavia artisti na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave od 28. februára do 3. marca v siedmich vystúpeniach. Farebná šou vyrozpráva divákom mýtický príbeh o prvom Toruk Maktu, na'vijskom chlapcovi, ktorý ako prvý skrotil a osedlal bájneho lietajúceho predátora. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Slovenské hranice uplynulý víkend prekročilo 38 kamiónov, naplnených technikou, scénou a kostýmami, ktoré sú súčasťou dych berúceho artistického predstavenia. Stavba obrovskej scény, ktorá má 26 krát 50 metrov, zaberie technikom niekoľko dní. Prvá skúška sa uskutoční už v priebehu týždňa.



Zaujímavosťou je, že plocha, na ktorej sa vystupuje, je založená na Fibonacciho špirále. Tvar je určený starovekou číselnou postupnosťou, v ktorej každé číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel. Celá plocha scény je pokrytá špeciálnou látkou a používa sa na premietanie. Vďaka tejto technológii diváci na predstavení zažijú nádherné vizuálne divadlo. Celkový rozmer projekcie je 6096 štvorcových metrov, teda viac než päťnásobok štandardného IMAX plátna.



Na scéne sa postupne vystrieda niekoľko monumentálnych stavieb. Hometree, teda strom, v ktorom na'vijský ľud žije, je široký 24,3 metra a vysoký 12,2 metra. Ostrov, ktorý sa nachádza v strede scény a na ktorom artisti predvádzajú svoje akrobacie, obsahuje i ohnivú jamu a taktiež obrovský kruhový bubon. Azda najznámejším prvkom, súvisiacim s Na'vijčanmi, je Strom duší a nebude chýbať ani na pripravovanej šou. Jeho konáre sú pokryté tisíckami LED svetiel.



Na pódiu sa predstaví aj speváčka a perkusionista, ktorí ponúknu živé vystúpenie v sprievode nahratej hudby. Ostatné zvuky, ktoré budú návštevníci počas predstavení počuť, boli vytvorené, aby čo najviac vystihovali atmosféru Pandory. Preto sú použité najprirodzenejšie zvuky, ako kroky na suchých listoch, palica udierajúca o peň stromu či vetvy stromu bijúce o zem. Mnoho zvukov vzniklo v lese a sú použité tak, ako boli nahrané bez úprav v štúdiu. Vlastný nezameniteľný hudobný motív má aj samotný Toruk.



Pred očami divákov bude lietať až osemnásť šarkanov vrátane Toruka, červeno-oranžového vládcu oblohy. Obrovský ťažný šarkan, ktorý má 197 štvorcových metrov, počas scény v horách Haleluja vyletí ponad publikum. Diváci, ponad ktorých Toruk preletí, ucítia prievan, ktorý za sebou šarkan počas preletu vytvára. Súčasťou predstavenia sú aj gigantické bábky, ktoré sú ovládané telami artistov. Bábkari sú vybavení mikrofónmi a vytvárajú si vlastné zvuky zvierat pre dokonalú synchronizáciu so svojimi pohybmi. V šou je použitých 115 kostýmov, čo je viac ako tri kostýmy na jedného účinkujúceho a vytvorených bolo viac ako 1000 položiek vrátane obuvi, doplnkov a náhrdelníkov.



Toruk – The First Flight (prvý let) je mýtický príbeh, v ktorom sa dvaja chlapci z klanu Omatikaya, Ralu a Entu, rozhodnú vziať udalosti do vlastných rúk a chcú odvrátiť prírodnú katastrofu, ktorá by zničila Strom duší. Spoločne so svojou novou priateľkou Tsyal, jedinou dcérou vodcu Tawkami klanu, sa vydajú na výpravu do vznášajúcich sa hôr.