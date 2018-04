Karel Gott 1. mája v košickej Steel Aréne nevystúpi, má virózu

Na podujatí by mali okrem mnohonásobného československého a českého Zlatého slávika zaspievať a zahrať publiku aj Marika Gombitová a Ondrej Kandráč so skupinou Kandráčovci.

Bratislava/Praha 25. apríla (TASR) - Českého speváka Karla Gotta (78), ktorý má množstvo fanúšikov aj na Slovensku, opäť sužujú zdravotné problémy. Umelec, ktorý leží s virózou, musel odrieknuť aj účasť na avizovanom koncerte s názvom Česko-slovenský večer, ktorý je pri príležitosti 100. výročia vzniku niekdajšieho Československa naplánovaný na 1. mája do košickej Steel Arény.



TASR sa zatiaľ ani z prostredia blízkeho organizátorom koncertu nepodarilo zistiť, kto legendu československej populárnej hudby nahradí.



"Božský Kája", ako o tom informovalo v stredu internetové vydanie denníka Blesk s odvolaním sa na spevákovu hovorkyňu Anetu Stolzovú, zostáva v domácom liečení. Pre virózu však musel zrušiť kompletný pracovný program pre nadchádzajúce dni.



Gotta sužovala viróza naposledy vo februári, keď si jeho zdravotný stav vyžiadal dočasnú hospitalizáciu.



Karla Gotta na koncerte nahradia známe tváre českej hudobnej scény, spevák Josef Laufer a speváčka Marie Rottrová s orchestrom Dalibora Kaprasa. TASR informoval promotér koncertu Ľuboš Ševčík.