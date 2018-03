V Prahe sa začal 25. ročník MFF Febiofest

Festival, ktorý sa paralelne začal aj v Bratislave a prebehne i v ďalších desiatich slovenských mestách, ponúkne projekcie pozoruhodných filmových diel z celej planéty.

Praha 15. marca (TASR) - Bez avizovanej hlavnej hviezdy večera, žijúcej legendy nielen francúzskej kinematografie herečky Catherine Deneuve, ktorá sa ospravedlnila pre ochorenie, ale za účasti jej krajana, legendárneho šansoniera Charlesa Aznavoura, českého premiéra v demisii Andreja Babiša a množstva celebrít zo sveta šoubiznisu i sféry spoločenského života sa v Obecnom dome v Prahe začal vo štvrtok večer Medzinárodný filmový festival Praha - Febiofest 2018.



Otvorenie 25. ročníka podujatia, pri ktorého zrode stál a ktorému šéfuje rodák zo Slovenska, filmár Fero Fenič, si nenechali ujsť Jiřina Bohdalová, Klára Issová, Vlastimil Harapes, manželia Bára Kodetová a Pavel Šporcl, Andrea Verešová, Karel Heřmánek s manželkou, Alexander Hemala s manželkou či Eliška Kaplicky.



Renomovaná česká herečka Daniela Kolářová, ako aj Charles Aznavour si pri tejto príležitosti prevzali ocenenie Kristián. Rovnakú cenu dostane diplomatickou cestou aj Catherine Deneuve, ktorej predseda vlády ČR Andrej Babiš priniesol kyticu, avšak márne. Chorá herečka do českej metropoly nepricestovala.



Sošku Kristiána by mali v priebehu prehliadky v Prahe, ktorá potrvá do 23. marca, dostať aj ďalší umelci.



Festival, ktorý sa paralelne začal aj v Bratislave a prebehne i v ďalších desiatich slovenských mestách, ponúkne projekcie pozoruhodných filmových diel z celej planéty a umožní filmovým nadšencom i stretnutia s viacerými zahraničnými tvorcami; napríklad režisérmi Goranom Paskaljevičom alebo Leosom Caraxom. V slovenskej premiére sa diváci môžu tešiť na projekciu stovky filmov.