D. Hartl: Postavu Adriana Mola si užívam napriek textovému rozsahu

Dávida Hartla môžu filmoví diváci momentálne vidieť v kinách v mysterióznom filme Trhlina a čoskoro aj v očakávanej dráme Ostrým nožom.

Bratislava 7. februára (TASR) - Bratislavské Divadlo Ludus uvedie vo štvrtok v Štúdiu L+S premiéru nového titulu. Ide o slovenskú premiéru dramatizácie knižného bestselleru Sue Towsendovej Tajný denník Adriana Mola s podtitulom "Prvých 14 rokov je najťažších". Hlavnú postavu stvárňuje Dávid Hartl, ktorého môžu filmoví diváci momentálne vidieť v kinách v mysterióznom filme Trhlina a čoskoro aj v očakávanej dráme Ostrým nožom.



Britská novinárka a prozaička Sue Towsendová napísala v roku 1982 Tajný denník Adriana Mola netušiac, že sa stane kultovou knihou niekoľkých generácií a dočká sa ôsmich pokračovaní. Príbeh chlapca menom Adrian Mole obletel svet v mnohých prekladoch a divadelných či filmových spracovaniach. "Je to kultová punkáčina, ktorú poznám aj ja, a to som sa narodil v roku 1993. Je to môjmu srdcu blízke, preto som sa na to veľmi tešil," povedal pre TASR Hart na margo podľa neho veľmi náročnej postavy. "Je to denníková forma inscenácie, čiže na začiatku v prvej minúte otvorím ústa a zatvorím ich až v poslednej minúte. Divákom veľmi držím palce, aby to vydržali a mali pevné nervy. Textový rozsah je enormný, ale naozaj si to užívam," prezradil herec s úsmevom.



V novej hre, v ktorej zaznie viacero britských punkových hitov, si Hartl zahral pod režisérskou taktovkou Michaela Vyskočániho. Pod dramatizáciu a dramaturgiu sa podpísala Lenka Garajová, scénu navrhla Zuzana Hudáková. V ďalších postavách účinkujú Patrik Toman, Nela Novotná, Martin Hronský, Edita Borsová, Kamil Kollárik a Dušan Kaprálik.



Adrian Mole je obyčajný chlapec v neobyčajnom veku. Na prahu puberty zisťuje, že má hneď niekoľko problémov. Je jedináčik, dostáva nemožné darčeky a pravidelné akné. Za problematickú pleť môže matkina strava a za ostatné asi sám život. Preto si každodenné trápenie aj radosti Adrian zaznamenáva do prísne tajného denníka. Musí sa starať o mrzutého dôchodcu Berta, znášať hádky rodičov aj konflikty v škole. Ešteže je čerstvo zamilovaný do Pandory, veľmi svojráznej slečny, ktorá Adrianovi zamotá hlavu hneď niekoľkokrát.



Veci ani zďaleka neplynú podľa Adrianových predstáv, ale to už je osud nepochopeného intelektuála. Pi rozvode rodičov, školskej vzbure a trampotách s láskou by hocikto stratil hlavu. Adrian má však dar trefne a vtipne okomentovať akékoľvek dianie a nájsť vo všetkom niečo pozitívne. Pozoruje svet okolo seba s odstupom a láskavou iróniou. Tento humorný a odľahčujúci pohľad pomáha nielen Adrianovi, ale aj jeho verným čitateľom a divákom v každom veku. "Myslím si, že je to inscenácia, ktorá môže osloviť nielen deti a mládež, ale aj dospelých," dodal Hartl, ktorý účinkuje tiež vo viacerých tituloch na bratislavskej Novej scéne, ale aj v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava či GuNaGu.



"Vďakabohu, som teraz v takom štádiu, že neexistuje v mojom repertoári titul, ktorý hrám nerád. Vždy chodím do divadla s tým, že sa veľmi teším. Som v období, keď tých predstavení je dosť, teda skoro každú voľnú chvíľu využívam aj na opakovanie si textov," priznal herec s tým, že si texty opakuje aj za volantom: "Keď bola na semafore červená, už niekoľkokrát sa ľudia na mňa pozerali ako na blázna, keď sa viem v 30 sekundách rozčúliť a neviem čo... A to si len opakujem texty."