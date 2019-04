D. Šulla má v bratislavskej Dvorane najväčšiu prierezovú výstavu

Na vyše 60 čiernobielych fotografiách dominuje človek.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Prierezovú výstavu z celoživotnej tvorby má fotograf Drahotín Šulla vo Dvorane Ministerstva kultúry SR v centre Bratislavy. Na jej stredajšom slávnostnom otvorení sa zúčastnila ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ktorá nad ňou prevzala záštitu.



"Mal som česť pracovať s ním v obrazovej redakcii ČSTK a neskôr v TASR. Nech som ho poveril akoukoľvek úlohou, vždy odviedol profesionálnu prácu. Hlboko ľudským kamarátskym prístupom pomáhal v redakcii vytvárať rodinnú atmosféru naplnenú vzájomným porozumením a žičlivosťou. Ani po odchode do dôchodku neprestal fotografovať. Hravo zvládol prechod z analógu na digitál. Postupy, ktoré predtým musel prácne vyrábať v tmavej komore, nahradil využívaním počítačových fotografických programov. Aj v novej technológii zostal verný poetickému výtvarnému prejavu. Pri pohľade na jeho snímky z nového obdobia si spomeniem na krédo Karola Plicku, že dôchodcovia musia robiť, lebo práca skracuje dni a predlžuje život. Drahotín Šulla si skracuje dni spôsobom jemu vlastným - tvorbou výtvarne štylizovaných kompozícii, ktoré nesú pečať jeho osobitého rukopisu," povedal to na vernisáži výstavy, na ktorej sa zúčastnilo množstvo fotografov a bývalých agentúrnych spolupracovníkov, jej kurátor Marián Pauer.



Podľa neho má Šulla čestné a nezameniteľné miesto na slovenskej amatérskej aj profesionálnej fotografickej scéne.



Na vyše 60 čiernobielych fotografiách dominuje človek. Zábery Veľké pranie, Nevidomý generál, Budúci kozmonaut, Tichá domácnosť, Sólista v partii, Prišiel vietor, Do dna, Zabudnutá v dave, Obdiv na kúpalisku a ďalšie sú vtipné postrehy. Umelecké zábery sú Slepec, Retrospektíva, Príbeh obyčajnej lásky, Ples, Na priecestí či Drsná poézia. Momentky Neha, Melanchólia, Predtucha, Nostalgia, Rezerva zasa nútia k premýšľaniu.



"Po dávnej prvej komornej je toto moja druhá výstava v Bratislave. Mal som niekoľko samostatných aj v iných mestách, ale táto je vôbec najväčšia. Je tu tvorba z obdobia rokov 1960 - 2000," potvrdil pre TASR fotograf.



Trnavský rodák Drahotín Šulla (1932) maturoval na vyššej poľnohospodárskej škole v Olomouci (1952). Pracoval v poľnohospodárskom projekčnom ústave Geoplán v Prahe, neskôr v Agroprojekte Bratislava. Po presťahovaní sa do Senice (1963) zintenzívnil fotografovanie, prispieval do novín a časopisov, stal sa podpredsedom Zväzu slovenských fotografov (ZSF) a s Jánom Náhlikom obnovil fotografickú skupinu Retina. Medzinárodná federácia fotografického umenia FIAP mu udelila titul AFIAP (1970). V roku 1981 sa stal fotoreportérom Československej tlačovej agentúry, od roku 1993 TASR.



Bol členom Slovenského syndikátu novinárov od roku 1983, o rok neskôr členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Získal čestný titul Autor ZSF (1981), Zlatý odznak ZSF za mimoriadne záslužnú činnosť v prospech slovenskej fotografie (1987). V roku 1996 odišiel do dôchodku. Žije a tvorí v Bratislave.



Výstava potrvá do 15. mája.