DAB uvádza premiéru britskej tragikomédie Ľudia, miesta a veci

Nitra 19. januára (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvádza premiéru tragikomédie Ľudia, miesta a veci od súčasného britského dramatika Duncana Macmillana. Rozpráva príbeh herečky Emmy, ktorá prichádza do liečebne pre drogovo závislých, kde je prinútená priznať si, kým v skutočnosti je. Po odchode z liečenia sa Emma vracia domov, kde sa musí naučiť žiť reálny život.



Hra bola vo svetovej premiére uvedená v auguste 2015 v Národnom divadle v Londýne, na javisku Dorfmanovho divadla a pre obrovský úspech bola inscenácia prenesená na West End na scénu Wyndham's Theatre. Je drámou o závislostiach, ktorá balansuje na hranici reality a nočnej mory, no nechýba v nej ani tradičný anglický humor. „Je súčasná, je veľmi aktuálna. Hrá sa s veľkým úspechom v Londýne, takže si myslím, že je vhodná pre veľkú scénu a téma by mohla veľmi osloviť a zasiahnuť aj nitrianske publikum. Hru našiel dramaturg divadla Adam Gold, ktorý mi ju pred časom ponúkol ešte v angličtine. Ja som si ju prečítal a veľmi sa mi páčila, takže sme sa rýchlo dohodli na spolupráci,“ povedal režisér hry Marián Amsler.



Ako pripomenul, zaujímavému deju hry je prispôsobená aj scénografia inscenácie. „Odohráva sa v liečebni, kde sú veľmi zvláštne snové scény, ktoré sme sa pokúsili previesť aj do toho scénického prevedenia. Takže tá veľká scéna sa bude premieňať z malej ošetrovne lekárky na obrovskú bielu miestnosť, ktorá pokryje takmer celé veľké javisko. V nej budú vznikať zaujímavé vizuálne snové obrazy, ktoré budú v kontraste k intímnym dialogickým scénam,“ vysvetlil Amsler.



Tvorcovia hry uvádzajú, že inscenácia Ľudia, miesta a veci „prináša jedinečnú hereckú príležitosť predstaviteľke hlavnej postavy“. Tú stvárnila herečka Barbora Andrešičová. „Bola by som rada, keby aj iné mladé herečky dostávali takéto skvelé príležitosti a možnosť stvárniť takéto postavy. Tá hra je veľmi dobre napísaná a veľmi sa mi páči. Je o vážnych témach, ale tak ako v každej dobrej dráme by sa mala nachádzať aj komédia, aj tu sú rôzne komické prvky. Určite tam chceme hľadať aj vtipné momenty a odľahčenie, pretože nikto z nás nechce, aby to bola trojhodinová ťažká depresia, po ktorej všetci odídu z divadla zmorení,“ povedala Andrešičová.



Okrem predstaviteľky hlavnej postavy Emmy sa v inscenácii predstavia aj Eva Pavlíková, Branislav Matuščin, Roman Poláčik, Martin Nahálka, Peter Oszlík, Anna Rakovská, Martin Šalacha a Lenka Barilíková.