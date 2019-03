Divadlo Andreja Bagara pripravuje výstavu o bombardovaní Nitry

V priestoroch DAB bude výstava sprístupnená 7. marca, teda deň pred premiérou hry Hlava XXII, ktorá je dramatizáciou vojnového románu Josepha Hellera.

Nitra 3. marca (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje v súvislosti s uvedením premiéry inscenácie Hlava XXII výstavu o s názvom Nitra XXXXV. Výstava formou fotografií a faktografických údajov priblíži ničivé bombardovanie Nitry 26 marca 1945.



V priestoroch DAB bude výstava sprístupnená 7. marca, teda deň pred premiérou hry Hlava XXII, ktorá je dramatizáciou vojnového románu Josepha Hellera. "Cieľom výstavy je pripomenutie tejto marcovej tragickej udalosti. Zároveň ňou chceme upozorniť na to, na čo poukazuje aj inscenácia Hlava XXII, teda na nezmyselnosť, absurdnosť a hrôzy vojny," vysvetlila projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.



Podľa jej slov sa na výstave dozvedia návštevníci množstvo informácií, z ktorých mnohé sú verejnosti stále neznáme. "Čerpali sme ich predovšetkým z knihy Štefana Košovana s názvom Nitra, druhé Coventry?. Na deviatich informačných paneloch budú podrobne popísané tragické udalosti z 26. marca 1945. Okrem toho na nich budú napríklad uvedené aj konkrétne domy, ktoré boli počas bombardovania zničené, a uvádzame aj úplný zoznam obetí," uviedla Civáňová.



Súčasťou výstavy budú aj originálne fotografie Štefana Blaha, ktorý ich zhotovil bezprostredne po bombardovaní mesta. DAB si ich vypožičalo z Ponitrianskeho múzea. "My sme ich dali zväčšiť, čiže pôjde o veľkoformátové fotografie, ktoré zachytávajú zničenie centra mesta, napríklad Hlavnú, Podzámsku a Tabáňsku ulicu, Párovce či Ulicu na Vŕšku. Sú to naozaj autentické fotografie z tohto dňa, keď bomby v Nitre zabili desiatky ľudí," povedala Civáňová.



Ako pripomenula, pre nitrianske divadlo je výstava symbolická aj v tom, že jedným z objektov, ktoré boli zbombardované, bola aj budova niekdajšieho mestského divadla. "Nebolo to však 26. marca, ale o deň neskôr, keď ešte dve lietadlá zhodili na Nitru bomby a jedna z nich prerazila strechu mestského divadla a spadla do jeho hľadiska. Bomba nevybuchla, ale spôsobila skrat a následný požiar v hľadisku. Pre skrat sa však, našťastie, spustila aj divadelná železná opona, ktorá tak od ohňa oddelila a tým aj zachránila hercov, ktorí v tom čase v divadle skúšali," dodala Civáňová.