Danubiana vystaví ikonické fotky L. Bielika k 50.výročiu Pražskej jari

Okrem Bielika, Ťapáka, Rollera, Szentpéteryho, Lukáča a Ormandíka sa v jednom z najmladších múzeí európskeho umenia predstavia slovenskí umelci aj na 4. ročníku Trienále textilu.

Bratislava 19. januára (TASR) – Danubiana Meulenseen Art Museum predstaví verejnosti fotografie Ladislava Bielika, ktoré zachytávajú udalosti z pohnutých dejín v roku 1968. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič.



„Pri príležitosti 50. výročia udalostí v roku 1968 chceme verejnosti predstaviť známeho slovenského fotografa s jeho ikonickými fotografiami,“ uviedol Polakovič. Okrem Ladislava Bielika, Jána Ťapáka, Petra Rollera, Adama Szentpéteryho, Milana Lukáča a Mareka Ormandíka sa v jednom z najmladších múzeí európskeho umenia predstavia slovenskí umelci aj na 4. ročníku Trienále textilu spolu s ďalšími predstaviteľmi textilného umenia z krajín V4.



Jarná výstava prinesie do priestorov galérie na vodnom diele v Čunove tvorbu slovenského umelca Petra Pollága a rakúskej maliarky Xeny Hausner. V lete budú v Danubiane dominovať diela dánskych umelcov Carla-Henninga Pedersena, predstaviteľa medzinárodného zoskupenia CoBrA s prívlastkom „dánsky Chagall“ a maliarky Else Alfelt, jednej z dvoch ženských umelkýň skupiny CoBrA. Riaditeľ Danubiany očakáva, že bohatá ponuka umelcov priláka desaťtisíce návštevníkov. „Výstavy, ktoré pripravujeme na tento rok, nepochybne pritiahnu do Danubiany 50.000 návštevníkov,“ zhodnotil Polakovič.



Vernisáž prvej veľkej výstavy bude v piatok popoludní. Expozícia svetoznámeho fotografa slovenského pôvodu Roberta Vana so symbolickým názvom Memories ponúkne verejnosti zbierku viac ako 190 retrospektívnych snímok, ktoré pochádzajú z rôznych období a miest, kde fotograf v priebehu úspešnej kariéry pôsobil. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť od 20. januára do 11. marca.