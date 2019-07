David Koller pridáva akustické koncerty

Hrať a spievať bude v Košiciach (1. 12.), Lučenci (2. 12.), Martine (3. 12.), Bratislave (15. 12.), Nitre (16. 12.) a Žiari nad Hronom (17. 12.).

Bratislava 24. júla (TASR) - David Koller, spevák a hudobník legendárnej skupiny Lucie sa vracia na Slovensko s akustickou gitarou a svojím Kollerbandom. Pre veľký záujem do svojho Acoustic tour 2019 pridal ďalších šesť koncertov. Hrať a spievať bude v Košiciach (1. 12.), Lučenci (2. 12.), Martine (3. 12.), Bratislave (15. 12.), Nitre (16. 12.) a Žiari nad Hronom (17. 12.). TASR informoval PR manažér Filip Lehotský.



Kapela Lucie minulý rok plnila štadióny od Prahy po Košice. Po úspešnom návrate na veľké pódiá získala tiež ocenenie Anděl za nový album Evolucie. David Koller však nie je muzikant, ktorý by si teraz pokojne sadol a užíval slávu. So svojím synom Adamom Kollerom na bicích a ostatnými členmi Kollerbandu sa vracia na Slovensko zahrať všetky svoje hity ako Chci zas v tobě spát, Amerika či Recidiva v komornom akustickom prevedení.



Koncerty akustického turné sú výhradne na sedenie. „Mám rád, keď koncert odsýpa, čas je drahý. Už som si niekoľkokrát overil, že poslucháči to majú rovnako nastavené ako ja, rozprávanie ich skôr unavuje. Na koncert si prídu odpočinúť, počúvať pesničky, zabudnúť na okolie a problémy,“ uviedol pre médiá spevák.