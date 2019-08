Davová Psychóza začína koncertné turné a chystá nový album

V rámci letných akcií odohrá Davová Psychóza spolu 19 koncertov, z nich bude jedenásť festivalových a osem klubových. Na festivalové pódia sa znovu vráti po šiestich rokoch.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Leto v znamení koncertnej a jeseň v taktovke vydavateľskej činnosti, to je najbližší program slovenskej punkrockovej legendy Davová Psychóza, ktorá je na hudobnej scéne už 32 rokov. Spevák kapely Jano Kassa, ktorý dlhodobo žije v austrálskom Sydney, len pred pár dňami po niečo vyše roku znovu zavítal na Slovensko na svoju obligátnu päťtýždňovú návštevu. So skupinou absolvuje koncertnú šnúru aj vydanie novej platne. TASR informoval PR manažér Roman Fecko.



V rámci letných akcií odohrá Davová Psychóza spolu 19 koncertov, z nich bude jedenásť festivalových a osem klubových. Na festivalové pódia sa znovu vráti po šiestich rokoch, naposledy na nich hrala v roku 2013.



Tohtoročné turné odštartuje a aj ukončí v Bratislave. Začína už 1. augusta na legendárnom, a dnes už kultovom koncertnom mieste pre túto scénu, na Garážach pod Prístavným mostom, kde sa Davová Psychóza predstaví vôbec po prvýkrát v jej histórii. O koncert je enormný záujem a kapela ho zvažuje celý nahrať nielen audio, ale zaznamenať ho aj na kamery. V piatok (2. 8.) sa predstaví na Žákovic Open, 3. augusta v Spišskej Belej, ďalšími zastávkami budú Letohrad, Sereď, Praha, Vyškov, Bytča, Lučenec, Banská Bystrica, Žilina a záverečný koncert odohrá skupina 7. septembra v bratislavskom Randal Clube.







Na jeseň chystá Davová Psychóza po 15 rokoch vydanie dlho očakávaného nového albumu s názvom Emancipácia, ktorý vyjde na CD aj LP. Dolaďuje sa finálny mix, master a v najbližších dňoch ide do výroby. Pár skladieb z neho Davovka predstaví už aj na letných koncertoch.



Davová psychóza je na scéne od roku 1987. Ich diskografia obsahuje štyri albumy, Antropofóbia (1991), Svet žaluje (1992), Kríza vedomia (1998) a Nakŕmte prežratých (2004). Skupina hrá v zložení Jano Kassa (spev), Marcel Duchoň (gitara), Rasťo Gore (basa) a Tibor Adamec (bicie).