Deň víťazstva nad fašizmom pripomenú v RTVS filmy i rozhlasové relácie

Bratislava 7. mája (TASR) – Deň víťazstva nad fašizmom si v stredu 8. mája pripomenie RTVS vo svojom televíznom vysielaní filmovými drámami i dokumentmi o druhej svetovej vojne. V programe rozhlasových okruhov verejnoprávneho média bude možné počuť reportáže venované obciam, ktoré zažili vojnové besnenie, ale i rozhlasové hry, ktorých témou je príbeh z najväčšie vojnového konfliktu v dejinách. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



V stredu večer si môžu diváci Jednotky pozrieť premiéru ruského vojnového filmu Na ceste do Berlína a tiež oscarovú vojnovú drámu Stevena Spielberga Zachráňte vojaka Ryana. „V deň víťazstva nad fašizmom odvysiela Jednotka aj vojnovú drámu Most cez rieku Kwai či československo-sovietsky film Prerušená pieseň,“ dodala Rusnáková.



I vo vysielaní Dvojky sa objaví premiéra, v tomto prípade to bude o 20.10 h francúzsky dokument Dvaja proti Hitlerovi z obdobia francúzskeho protinacistického odboja. „Deň víťazstva nad fašizmom budú reflektovať aj dokumenty z nedávnej tvorby RTVS – Nickyho rodina, Neznámi hrdinovia, Veteráni 2. svetovej vojny, ako aj dramatická tvorba v tituloch Prešporská kasáreň maľovaná a Právo na minulosť,“ informovala Rusnáková.



Prostredie obcí Kálnica a Selec, ktorých obyvatelia zažili na vlastnej koži hrôzy druhej svetovej vojny, priblíži v stredajšom vysielaní svojím poslucháčom Rádia Regina Západ. „Hosť Predpoludnia s Rádiom Regina po 10.00 h bude súvisieť so storočnicou vzniku Československého Červeného kríža, s pomocou v krízových situáciách a so záchranou životov, ktorá je najintenzívnejšia práve počas vojen," dodala hovorkyňa.



Rádio Devín sa bude témam víťazstva, oslavám a ich hudobným zobrazeniam v hudbe 20. storočia venovať o 10.00 h v relácii Ars musica. O 14.00 h naň nadviaže i špeciálna hudobná relácia Tomáša Boroša na tému Víťazstvo lásky – hudba, ktorá láskou víťazí nad zlom. „O 15.00 h zaznie rozhlasová hra Leopolda Laholu Rozhovor s nepriateľom, ktorej dej sa odvíja v časoch druhej svetovej vojny. "V réžii Róberta Horňáka v nej účinkujú Vladimír Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Šimonovič či Marián Geišberg,“ uviedla Rusnáková. „Záver dňa bude o 23.00 h patriť relácii Musica slovaca, v ktorej Rádio Devín rozoberie tému Vojna a svet v dielach Tadeáša Salvu a Petra Kolmana,“ dodala.